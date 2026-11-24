Само четирима лекари, и четиримата от София, са установени по новото разследване за издаване на фалшиви ТЕЛК решения. Това уточни окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров в предаването „Здравей, България” по NOVA, като подчерта, че разградски медици нямат участие в тази схема.

Тодоров поясни, че предишното разследване в региона – при което само в Цар Калоян бяха установени 270 души с фалшиви ТЕЛК решения – е напълно отделно дело, което вече влиза в съда с три обвинителни акта. По новия случай, образуван през май, посредниците са повече от лекарите – петима действат в София, а един е в Разград.

„Посредникът е този, който стои между желаещите да се пенсионират по порочен начин и лекарите, за които ние знаем, че са от град София и са четири на брой”, посочи прокурорът.

По думите му веригата е действала така: човек на границата да получи желания процент за инвалидизация се свързвал с първия посредник, а срещу определена сума лекар вписвал заболяване, различно от реалната медицинска находка. На базата на тези неверни документи са се изграждали и последващите ТЕЛК решения. На този етап все още е рано да се посочат конкретните суми, разпределяни по веригата.

Материалите по делото са пристигнали през нощта в Разград, за да бъдат внесени исканията за мерки в Районния съд, след което разследването ще бъде изпратено по компетентност на Софийската градска прокуратура заради данни за организирана престъпна дейност предимно на територията на столицата.

Междувременно в студиото на „Здравей, България” изпълнителният заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов заяви, че проблемът с ТЕЛК е системен и продължава от години, заради което работодателската организация не подкрепя бюджета на ДОО. Според него интересът към схемите идва от това, че решението на комисията е „ключ към множество привилегии” – не само пенсия, а и данъчни облекчения, месечни добавки от бюджета и безплатна винетка.

Иванов посочи, че нормативните промени от 2019 и 2023 г., които позволяват натрупване на проценти от всяко следващо заболяване без да се отчита възрастта, правят възможно почти всеки възрастен човек да получи 100% нетрудоспособност. Той настоява да се оценява не нетрудоспособността, а реалната работоспособност и функционалните потребности на човека. В разговора беше припомнено и че по данни на бивш вътрешен министър в системата на МВР има 4800 души с ТЕЛК.

Бившият член на Надзорния съвет на НЗОК д-р Николай Болтаджиев отбеляза, че след промяната от 2024 г. ТЕЛК комисиите работят само по документи на случаен принцип в цялата страна. Затова според него злоупотребите вероятно стават по-рано – при консултантите, които издават първичните диагнози и становища, преди книжата да стигнат до комисията.

Той предложи експертизата да бъде отделена от болниците и здравеопазването, оценката да се подпомага от изкуствен интелект – по примера на инструмента на сайта на ЦЗПЗ – а държавата да залага на трудоустрояване според заболяването, както е в останалите европейски страни, вместо на масовото отпускане на инвалидни привилегии.

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