За втора поредна сутрин движението в Пловдив е силно затруднено, след като светофарните уредби на ключови кръстовища се изключват в сутрешните пикови часове и трафикът се регулира от пътни полицаи.

Огромна колона от автомобили се образува тази сутрин по бул. „Руски” край Търговската гимназия, където кръстовището с ул. „Гладстон” се управлява от униформени. В понеделник сутринта тежки тапи блокираха и южната част на града, като шофьори се оплакаха, че им е отнело около час само да излязат от квартал „Коматево”.

„Ужасно е. Трафикът в Пловдив е ужасен. Сутрин гледам преди 7:00 часа да пътувам из Пловдив, понеже след 7:00 часа става ужас. Придвижването е много трудно”, разказа жена зад волана.

Други водачи също споделиха, че губят по десетки минути в колоните. „Вчера бях в „Коматево” и беше адски страшно. Хората навлизат в кръстовищата и така блокират пътя от малките улици и не може да се мине. Седи се по 20-30 минути само на светофар, а по „Коматевско шосе” – още половин-един час”, посочи млад шофьор. Друга потърпевша добави, че на светофарите чака почти 40 минути, а пътят до дома ѝ отнема по един час.

От полицията обясниха, че въведената организация е експериментална и има за цел да облекчи пиковото натоварване сутрин и следобед. „Целта ни е да предложим организация, при която в пиковите часове движението в Пловдив да бъде по-безопасно и по-подредено”, заяви старши инспектор Иван Тончев от сектор „Пътна полиция”. По думите му мярката е продиктувана от огромното натоварване в определени направления и от интензивното товарно и лекоавтомобилно движение в града.

„Засега сме се ограничили само в сутрешния диапазон 7:30 – 9:00 часа. Необходим ни е поне един месец за набиране на данни, които после да анализираме и да предложим последваща организация на движението”, уточни Тончев. Той допълни, че се наблюдават различни кръстовища и там, където мярката не дава резултат, тя ще бъде преустановена.

Повече гледайте във видеото.