На 24 ноември Православната църква отбелязва деня на Света великомъченица Екатерина - една от най-образованите жени на своето време, останала в християнската история със своята мъдрост, смелост и преданост към вярата.

Според църковното предание Екатерина произхождала от знатно семейство в египетския град Александрия. Още от ранна възраст тя проявявала изключителни способности и изучавала трудовете на видни философи и учени. Въпреки многобройните предложения за брак младата жена била категорична, че ще се омъжи единствено за мъж, който я превъзхожда по мъдрост, красота, богатство и слава.

Майка ѝ, която тайно изповядвала християнството, я насочила към отшелник. Именно той запознал Екатерина с християнското учение и я посветил във вярата.

Според житието си Екатерина се противопоставила открито на преследването на християните от римската власт. В опит да я накара да се отрече от убежденията си императорът организирал диспут с учени и философи. Вместо да я върнат към езичеството обаче, мнозина от тях били убедени от нейните аргументи и приели християнството. Последователка на вярата станала и съпругата на владетеля.

Екатерина била хвърлена в затвора, но дори там продължила да разпространява християнското учение. Заради отказа си да се отрече от него била осъдена на смърт чрез мъчение на колело с остри шипове. Преданието разказва, че съоръжението се разпаднало при докосването ѝ. В крайна сметка светицата била обезглавена в началото на IV век.

Според християнската традиция ангели пренесли тялото ѝ в планината Синай. През VI век по нареждане на византийския император Юстиниан I там е изграден манастир, известен днес като „Света Екатерина“. През столетията той се утвърждава като средище на християнската духовност и пазител на ценни ръкописи и произведения на религиозното изкуство.

В българския народен календар празникът е познат и като Света Катерина. Особено разпространено е почитането му в Южна България, където светицата се възприема като закрилница от различни заболявания.

В Пловдивско се вярва, че Света Екатерина предпазва малките деца от болести и най-вече от шарка. По традиция майките приготвят обредна погача и кравайче, намазано с мед. Хлябът се раздава на съседи за здраве, а кравайчето се поставя на входната врата или на покрива на дома като символичен дар за Баба Шарка.

В Средните Родопи празникът се свързва с предпазването от тежки заболявания и висока температура. Според старите поверия на този ден жените не трябва да извършват домакинска работа или да използват остри предмети, тъй като се смятало, че получените рани зарастват трудно.

В Странджа, Източна Тракия и сред преселниците от Беломорието денят е част от т.нар. Миши празници. Обичаите включват замазване на огнището с кал и раздаване на варени зърна със затворени очи – символични действия, с които според народните представи домовете се предпазват от гризачи.

На 24 ноември, когато почитаме Света великомъченица Екатерина, имен ден празнуват всички, които носят имената Екатерина, Катерина, Катя, Катина, Катерина, Катрин, Катрина, Кати, Катерина и техните производни.