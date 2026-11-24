Проф. Станимир Карапетков не е обвиняем и няма повдигнато обвинение след претърсването в дома му в петък, а е само свидетел по досъдебното производство. Това заяви неговият защитник адвокат Димитър Марковски, който е и адвокат на Съюза на независимите автотехнически експерти, в правото си на отговор в предаването „Здравей, България” по NOVA.

Повод за позицията на защитата станаха изказванията в ефира на NOVA на Николай Попов – баща на загиналата Сияна – и на автотехническия експерт Христо Узунов. Попов показа снимки от катастрофата с Лютви Местан, като заяви, че в деня на инцидента пътна маркировка е липсвала, а на следващия ден е била нарисувана нова и са били изсечени храсти, след което Карапетков е работил по случая – практика, която според него цели да „нагласи истината” според поръчителя. Попов изрази съмнения за корупция и по делото „Сияна”, като посочи, че е чувал за суми от порядъка на десетина хиляди евро за фалшива експертиза.

Христо Узунов пък разказа за дело, по което на първа инстанция подсъдимият бил оправдан след експертиза на Карапетков, но на втора инстанция петорна експертиза с участието на Узунов дала съвсем различно становище и довела до осъдителна присъда. По думите на Узунов преди изготвянето на петорната експертиза той бил извикан от професора, който настоявал да се съобразят с изводите му и да „подменят фактите с неистини”.

В отговор адвокат Марковски заяви, че каузата срещу пътния травматизъм е благородна, но зад замесването и оклеветяването на Карапетков не стоят цели в полза на обществото. Той уточни, че по време на претърсването и изземването в петък служителите на ГДБОП са действали професионално и по закона. По думите му Карапетков е присъствал от началото до края и е оказал пълно съдействие.

По делото „Местан”, по което Марковски представлява майката на загиналото дете, адвокатът подчерта, че твърденията за маркировката не отговарят на реалните обстоятелства. Според него екипът автоексперти е отишъл на оглед четири дни след катастрофата, а Карапетков се е появил на петия ден, след като колегите му вече са направили основните замервания, и е работил по заварената фактическа обстановка. „Той не е отишъл с четка, с бяла боя и с храсторез да реже храсти”, посочи Марковски и добави, че това не може да се вменява във вина на вещите лица.

По отношение на делото „Сияна” защитникът напомни, че Карапетков си е направил отвод заради системните сигнали и нападки срещу него. Марковски заяви още, че в състава на новата автотехническа експертиза по делото участва експерт, който преди това е консултирал адвоката на подсъдимия, а впоследствие е дал съвсем различно заключение, заради което вече са подадени искания за отвод.

Адвокатът отхвърли твърденията, че Карапетков контролира „тайно паралелно корумпирано правосъдие”, и предупреди, че превръщането на научните спорове между експерти в наказателни дела и „сигнали, жалби бухалки” принуждава вещите лица да се оттеглят. Според него скритата цел на атаките е професорът да бъде отстранен от разследването на тежката верижна катастрофа на магистрала „Тракия”, зад която по думите му се крият сериозни икономически интереси и бъдещи дела. Марковски допълни, че Карапетков е на път да се откаже, макар да не вижда кой друг експерт у нас може да разплете толкова сложен случай.

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