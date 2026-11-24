Пожар избухна в къща в южната част на Троян. Огънят унищожи напълно покрива и покъщнината, а други части от сградата също са засегнати. Самотноживеещата жена, която обитава дома, е откарана в Спешна помощ за преглед.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Екипи на пожарната продължават работата по окончателното потушаване на огъня. В гасенето се включва и специализирана техника на общинското предприятие „Комунални услуги“ – Троян.

На място са пристигнали заместник-кметът на общината инж. Николай Райковски, управителят на предприятието Стефан Добрев и ръководителят на Комплекса за социална политика Марияна Николова, които координират действията.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Жената ще пребивава в Общинския център за временно настаняване, ще ѝ бъдат осигурени дрехи и храна.