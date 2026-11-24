Луксозни часовници, скъпи бижута, шампанско, електроника и ваучери за почивки – това са част от подаръците, които френската фармацевтична група URGO е предоставяла на хиляди фармацевти в замяна на отказ от търговски отстъпки. За периода между 2015 и 2021 г. общата стойност на неправомерно предоставените облаги надхвърля 55 млн. евро.

Мащабната схема е установена при съвместно разследване на френската Главна дирекция по конкуренция, потребление и борба с измамите и жандармерията в Дижон. Според данни, цитирани от френската телевизия TF1, в рамките на шест години са били раздадени около 76 000 подаръка на над 8500 фармацевти в цялата страна.

Вместо да получават договорените отстъпки при закупуването на медицински продукти, фармацевтите можели да ги заменят срещу подаръци за лично ползване. За целта била създадена система за натрупване на точки и специален каталог, от който клиентите на компанията избирали различни стоки.

Предложенията включвали смартфони, телевизори, компютри, домакински уреди, маркови мебели, електрически велосипеди, луксозни аксесоари и туристически пакети. При някои от получателите стойността на придобивките достигала десетки хиляди евро.

Според разследващите по този начин двете дружества от групата – Laboratoires URGO и Laboratoires URGO Healthcare – задържали клиентите си, увеличавали печалбите си и получавали конкурентно предимство пред останалите участници на пазара. Същевременно отстъпките, предназначени за аптеките, се превръщали в лични облаги за фармацевтите.

Разследването започва през 2021 г., като в хода му са извършени претърсвания и разпити. Двете дружества признават съществуването на практиката и предприемат действия за нейното прекратяване, съобщава прокуратурата, цитирана от Франс прес.

На 27 януари 2023 г. съдът в Дижон налага глоби на обща стойност 1,125 млн. евро, от които 625 000 евро условно. Потвърдена е и конфискацията на активи на стойност над 5,4 млн. евро. След санкционирането на дружествата вниманието на разследващите се насочва към фармацевтите, получили подаръците.

Сред замесените в аферата се оказва и бившият министър на здравеопазването на Франция Аньес Фирмен льо Бодо, която по професия е фармацевт.

През октомври 2024 г. тя е осъдена да плати глоба от 8000 евро, от които 4000 евро условно, заради получени и недекларирани подаръци от URGO. Според разследването между 2015 и 2020 г., когато управлявала аптека, тя получила облаги на стойност около 20 000 евро. Сред тях били часовници, вино, шампанско и ваучери за почивки, съобщава френският вестник Le Monde.

През 2025 г. съдилища в различни части на Франция, включително в Орлеан и Марсилия, наложиха глоби на фармацевти, възползвали се от схемата. В отделни случаи санкциите достигнаха 50 000 евро. През февруари 2026 г. още 14 фармацевти бяха осъдени в Руан. Те са получили подаръци на обща стойност близо 175 000 евро, а наложените им глоби варират между 3000 и 16 000 евро.

Френското законодателство ограничава предоставянето на лични облаги от компании в здравния сектор на медицински специалисти. Целта е да бъде гарантирана тяхната професионална независимост и решенията им да се ръководят от интересите на пациентите, а не от финансови или материални стимули.

Според френските власти подобни непрозрачни търговски практики могат да нарушат конкуренцията и да увеличат разходите за здравеопазване. За неправомерно приемане на подаръци законодателството предвижда до една година лишаване от свобода и глоба до 75 000 евро. Възможни са и допълнителни санкции, включително конфискация на получените облаги и временно или окончателно лишаване от право да се упражнява професията.