Губернаторът на руската Мурманска област Андрей Чибис е задържан в рамките на мащабно разследване за финансови престъпления. Това съобщи говорителят на руското Министерство на вътрешните работи Ирина Волк.

Чибис е обвинен в отклоняване на над 39 млн. рубли (около 478 хил. долара) от бюджета на регионалното Министерство на строителството и жилищното стопанство. Разследването обхваща група лица, заподозрени в измами и безстопанственост в особено големи размери.

Обект на проверка е и проект за изграждането на магистрала между градовете Апатити и Кировск. Разследващите проверяват данни за предполагаема безстопанственост в размер на 1 млрд. рубли (около 12,2 млн. долара). Средствата за инфраструктурния обект са били отпуснати чрез регионалното Министерство на транспорта.

По думите на Волк следствените органи проверяват и предполагаеми престъпления, свързани с валутни операции.