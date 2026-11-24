Неправилно настроени фарове, светлини, които заслепяват насрещно движещите се шофьори и крушки, които не отговарят на стандартите. Това са част от нарушенията, за които следят пътните полицаи в рамките на акция „Светлина“. Проверките вече започнаха в страната. В Сливен всеки автомобил минава през контрол на светлините.

„През последните години се наблюдава изключително често подменяне на заложените от производителя крушки. Водачите си позволяват да поставят лед и ксенон. Доколкото знаем по време на Годишните технически проверки се инспектира дали има промени по автомобилите”, заяви в ефира на „Здравей, България” пътният полицай Илиян Илиев.

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