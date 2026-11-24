Министър-председателят Румен Радев заяви, че не одобрява начина, по който Общинската избирателна комисия във Варна е отстранила кмета Благомир Коцев, въпреки че по думите му пред градоначалника стоят редица въпроси, включително за местността „Баба Алино” и за друго незаконно строителство.

„Не одобрявам. Да, той дължи отговор на много въпроси, но аз не одобрявам начина, по който се подменя вотът на гражданите”, каза премиерът пред журналисти.

Според Радев въпросите за мотивите трябва да бъдат отправени към партиите, които имат членове в ОИК – Варна и са гласували за решението. Той подчерта, че подобни проблеми има в много български общини, но предсрочното сваляне на кметове чрез избирателни комисии означава подмяна на вота на българските граждани. „Ние трябва да чуем като общество мотивите на тези партии защо свалиха г-н Коцев от кметския пост”, добави премиерът.

По темата за акциите срещу фалшивите ТЕЛК решения Радев заяви, че правителството организира цялостен подход към проблема. По думите му злоупотребите натоварват прогресивно бюджета всяка година и действат деморализиращо на обществото, когато здрави хора ползват привилегии за сметка на реално нуждаещите се. „Нашият подход е да ограничим до минимум злоупотребите с ТЕЛК, за да може средствата да ги насочим към хората, които наистина имат нужда”, подчерта той.

Във връзка с недоволството на служители в НОИ и Агенцията за социално подпомагане премиерът призна, че работата в социалната сфера носи огромно натоварване, но увери, че с бюджета се прави възможното към момента, като разговорите ще продължат и след приемането му. Относно предстоящото първо четене на бюджета в парламента тази седмица Радев заяви, че управляващите са отворени за разумни и аргументирани предложения от опозицията между двете четения, стига те да отчитат целия бюджет и да посочват откъде да дойде финансирането в рамките на заложения финансов лимит.

Коментирайки избора на нов състав на Висшия съдебен съвет, премиерът изрази очакване членовете и от парламентарната, и от професионалната квота ясно да осъзнават отговорността си пред върховенството на правото и обществото, за да се възстанови чувството за справедливост. По повод твърденията за договорки при избора той отвърна, че критериите са били ясни, а най-важното е, че парламентът най-сетне е успял да осъществи отлаганата от години смяна на ВСС.

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