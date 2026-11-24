Движението между шабленските села Горун и Тюленово е преустановено и в двете посоки заради сериозни поражения върху пътната инфраструктура, нанесени от проливните дъждове в началото на ноември. Няма откъснати населени места, а за местните жители и туристите са осигурени обходни маршрути, съобщи заместник-кметът на община Шабла Цветелин Йорданов.

Пътната настилка е разрушена вследствие на преминаването на огромни количества вода по време на наводненията, заради които в общината беше обявено бедствено положение за едно денонощие. Част от водните маси са придошли от територията на съседна община.

Снимка: БТА

Извършените замервания показват, че наводнението е засегнало около 80 метра от пътя, като в най-ниската му част водата е достигнала 90 сантиметра над нивото на настилката, предаде кореспондентът на БТА в Добрич Михаела Димитрова.

Снимка: БТА

Засегнатият участък е част от четвъртокласната пътна мрежа и е въведен в експлоатация в началото на 2025 г. Общинската администрация вече е възложила независима експертиза, която трябва да установи причините за пропадането, мащаба на нанесените щети, както и особеностите на водосборната площ и оттичането на водата.

Снимка: БТА

Въз основа на заключенията на специалистите ще бъдат предприети мерки както за временно възстановяване на движението, така и за трайно укрепване и ремонтиране на компрометирания участък. Очакванията на заместник-кмета са пътят да бъде временно отворен в началото на 2027 г. Дотогава придвижването в района ще се осъществява по осигурените алтернативни маршрути.

Снимка: БТА