Членовете на Комисията за противодействие на корупцията проведоха работна среща с представители на посолството на САЩ у нас.

По време на разговорите дипломатическите представители се запознаха със структурирането, актуалното състояние и работата на КПК. Обсъдени бяха законовите функции и правомощия на новосъздадения независим специализиран постоянно действащ държавен орган. Председателят на КПК отбеляза, че от 3 ноември 2026 г. Комисията е с напълно функционираща оперативна структура и вече активно се изпълняват функциите по превенция на корупцията, проверка на имуществени декларации, установяване на конфликт на интереси, разкриване и разследване на корупционни престъпления по отношение на лица, заемащи публични длъжности. Председателят на Комисията Пламен Тодоров изтъкна, че съгласно разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, в момента е в ход процесът по приемането в КПК на всички архивни дела на оперативен отчет, касаещи противодействието на корупцията, както и на свързаните с тях бази данни от Държавна агенция „Национална сигурност“.

Предстои и процесът по приемане на действащи дела на оперативен отчет, водени в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на МВР и свързани с противодействието на корупцията по смисъла на ЗПКСЛЗПД.

Снимка: КПК

По време на срещата с представителите на посолството на САЩ бяха обсъдени и основните институционални и оперативни предизвикателства пред Комисията за противодействие на корупцията. Членовете на Комисията декларираха пред гостите, че основна цел на Комисията и нейните служители е дейността ѝ да се осъществява при пълна прозрачност, безкомпромисна независимост и стриктно спазване на закона.

Председателят на КПК изрази благодарност за ефективното сътрудничество с представителите на посолството на САЩ. Членовете на КПК и гостите обмениха мнения относно перспективите и необходимостта от задълбочаване на двустранното сътрудничество в конкретни области, както и възможностите за подкрепа от страна на САЩ.

Срещата с представителите на посолството на САЩ е поредната работна среща на членовете на Комисията за противодействие на корупцията като част от усилията за изграждане на устойчиво и ефективно взаимодействие в борбата с корупцията.