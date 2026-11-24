В навечерието на Черния петък, който тази година се пада на 27 ноември, Комисията за защита на потребителите предупреждава за най-разпространените нелоялни търговски практики и измами. В институцията постъпват редица сигнали и жалби за повтарящи се нарушения на потребителските права, по които се работи съвместно с компетентните институции, включително органите на реда.

От Комисията идентифицират 13 от най-често срещаните злоупотреби и призовават потребителите да бъдат особено внимателни, преди да направят поръчка или да преведат пари. Сред основните рискове са т.нар. търговци фантоми, които предлагат стоки чрез интернет сайтове или социалните мрежи, но след натрупването на определен оборот прекратяват дейността си и изчезват от онлайн пространството. Друга разпространена схема е създаването на копия на сайтове на утвърдени търговски марки, чрез които недобросъвестни продавачи заблуждават клиентите. За рекламни цели се използват и изображения на популярни личности без тяхното знание и участие.

От КЗП предупреждават и за онлайн магазини, които създават впечатление, че предлагат европейски продукти, но в действителност продават стоки с произход извън ЕС или имитации на известни марки чрез търговци, които не са регистрирани в Общността.

Изкуствено създаване на усещане за спешност

Сред често използваните похвати за стимулиране на импулсивни покупки са ярко оцветените таймери, които отброяват оставащите минути или секунди до края на дадена промоция.

Посланията за бързо изчерпващи се количества, ограничени наличности и намаления, валидни „само днес“ или „само сега“, също могат да бъдат използвани за оказване на натиск върху потребителите и вземане на прибързани решения. Комисията обръща внимание и на подвеждащите описания на продукти, на които се приписват качества и характеристики, каквито в действителност не притежават.

Стоки с по-ниско качество, забавени доставки и отказ от рекламации

Друг сериозен проблем е разминаването между рекламирания и действително доставения продукт. В някои случаи клиентите получават визуално сходни стоки, които обаче са със значително по-ниско качество, от по-нисък клас или представляват имитации на известни марки.

Сред постъпващите оплаквания са и доставки, забавени с месец, два или повече, както и затруднения при връщането на продукти, закупени от търговци, работещи с множество доставчици от Азия или други държави извън ЕС. Недобросъвестни продавачи начисляват и прекомерно високи разходи за международни пратки, за да обезкуражат клиентите да предявят рекламация.

От регулатора отчитат още случаи на неправомерен отказ за приемане на рекламации, връщане на стоки заради неподходящ размер или възстановяване на заплатени суми при установени дефекти.

Агресивни продажби, насочени към уязвими потребители

Особено тревожна практика е оказването на психологически натиск върху възрастни хора и лица със здравословни проблеми. Подобни случаи се наблюдават при продажби извън традиционните търговски обекти - по време на томболи, организирани презентации и демонстрации на домакински уреди, матраци или медицински изделия.

При такива събития потребителите могат да бъдат притискани или сплашвани, за да закупят даден продукт и да извършат незабавно плащане.

Как да се предпазим от измами по време на Черния петък?

От КЗП препоръчват преди всяка покупка потребителите да проверяват репутацията на търговеца, наличието на отрицателни отзиви, както и дали са предоставени действителен адрес, телефон и надежден начин за контакт. Важно е да се установи дали онлайн магазинът не имитира сайта на утвърдена компания, дали търговецът е регистриран в Европейския съюз и с какви доставчици работи. Повишено внимание е необходимо и при плащанията. Искането за банков превод по лична сметка на физическо лице или по сметка, чийто титуляр не съответства на името на търговеца, е сред предупредителните сигнали за потенциална злоупотреба.