Четвърта градска болница в София е била изправена пред риск от несъстоятелност, а финансовото ѝ състояние се е влошило значително през последната година. Това заявиха общинските съветници Ваня Григорова, Пламена Терзирадева и Борис Бонев. По думите им проверките са установили редица нарушения в управлението, а служителите потърсили справедливост заради забавени възнаграждения.

Повод за проверките станало искането на болницата за заем от Столичния общински съвет, с който да бъдат изплатени заплатите и осигуровките на служителите. Според Ваня Григорова това противоречало на твърденията, че лечебното заведение е финансово стабилно и се развива добре след назначаването на изпълнителния директор д-р Стоян Маджаров.

„Стана ясно, че финансовото състояние на болницата никак не е добро. В нея продължават да се назначават основно административни служители, въпреки че приходите от НЗОК намаляват“, заяви Григорова. Тя посочи още, че според събраната от съветниците информация лимитът на болницата от Здравната каса е бил увеличен с 50%, докато при други лечебни заведения подобно увеличение не е имало.

Григорова твърди, че е имало и запори на сметките заради неизплатени с месеци осигуровки, които били вдигани в моментите, когато общинските съветници обсъждали финансовото състояние на болницата в здравната комисия. Тя определи това като „институционален чадър“ над ръководството. По думите ѝ след посещенията в лечебното заведение били установени и други пропуски, заради които съветниците поискали смяна на ръководството и контрол върху управлението.

Борис Бонев представи данни, според които наличните средства на болницата са намалели с 90% за една година – от 800 000 на 80 000 лева. По думите му лечебното заведение, което преди е било на печалба, е натрупало загуба от 1,2 млн. лева за година и няколко месеца.

Бонев съобщи и за случай на служител, който според него е бил назначен на четири трудови договора. По основния договор възнаграждението му се увеличило от 1060 лева на 3000 евро за две години, а в началото на 2026 г. общият му доход по всички договори надхвърлил 6500 евро. Съветникът твърди, че работното време по договорите е достигало между 65 и 85 часа седмично. Той посочи още, че служителят получил обезщетения за неизползван отпуск и при прекратяване на договор, а впоследствие бил назначен отново на почти същата позиция и със същата заплата.

Бонев разказа и за договори между болницата и фирма, която според представената от него информация първоначално била учредена от финансовия директор на лечебното заведение, а впоследствие прехвърлена на майка му. По думите му фирмата сключила 25 договора с болницата за доставки и услуги, сред които хигиенни материали, ремонти, кафе автомати и административна поддръжка на интернет сайта. Съветникът твърди, че част от поръчаното оборудване липсвало при одита, като установените липси били за около 34 000 евро.

Пламена Терзирадева заяви, че според проверките са изплатени около 120 000 евро обезщетения на различни служители без законови основания. Тя посочи, че ще бъде предложено одитните доклади да бъдат изпратени на прокуратурата и компетентните институции.

„Спасихме Четвърта градска от обявяване в несъстоятелност, защото, ако не се бяхме намесили, именно това щеше да се случи“, заяви Терзирадева. Тя допълни, че очакват д-р Маджаров и останалите замесени да понесат отговорност, ако бъдат установени нарушения.

Бонев съобщи още, че служители на болницата са се свързали с него преди пресконференцията и са заявили, че искат справедливост. По думите му предстои общинските съветници да потърсят подкрепа от останалите си колеги за последващи действия, като изключват представители на ГЕРБ. Той заяви и че има неофициална информация за възможно назначаване на д-р Маджаров в Пета градска болница по инициатива

Общинските съветници твърдят, че са изпратили сигнал до Инспекцията по труда, която е установила нарушения. По думите на Григорова обаче на инспекторите не са били предоставени всички необходими документи за изясняване на финансовото състояние на лечебното заведение.