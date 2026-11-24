След акцията на ГДБОП срещу издаването на фалшиви решения на ТЕЛК, при която бяха задържани общо 14 души, се пораждат въпроси за пропуските в системата и за това дали злоупотребите не лишават хората с реални увреждания от средства, от които зависи ежедневието им.

„Системата, която е свързана с оценка на трудоспособността, е изключително сложно и тежко организирана. Тя е разпределена между различни институции и органи, а контролът също е разделен. Има предвиден такъв, но неговата ефективност е изключително ниска“, коментира адвокатът по медицинско право Вили Костадинова в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите ѝ проблемът започва още при първоначалното установяване на заболяването. „Ако бъде съставен документ с невярно съдържание - например епикриза с невярна диагноза или заключение, още от самото начало се отваря вратата на ТЕЛК. Експертите в териториалните комисии правят оценка въз основа на документите, с които разполагат. Те нямат досег до пациента и не могат да го прегледат“, обясни Костадинова. Тя посочи, че Националната експертна лекарска комисия има възможност да осъществява аналитичен контрол. Тя следи броя на хората с над 50% намалена работоспособност в различните области и да търси необичайни тенденции, които могат да насочат към порочни практики.

Бившият здравен министър проф. Христо Хинков също открои системни пропуски в начина, по който се извършва оценката. „ТЕЛК комисиите работят по документи. Пациентът отива при специалист, получава съответния документ от прегледа, епикриза и необходимите медицински документи. След това на случаен принцип случаят се разпределя в някоя комисия в страната, която по документи взема решение за процента и срока на инвалидност“, обясни той.

Костадинова допълни, че контролът трябва да се осъществява от няколко институции - Министерството на здравеопазването, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция „Медицински надзор“. Тя изрази резерви към идеята за централизиране на системата, тъй като според нея това може да отдалечи контрола от конкретните случаи в страната.

В разговора бяха засегнати и други проблеми в здравеопазването. Проф. Хинков отбеляза, че увеличенията в бюджета на Здравната каса отново са основно в две направления - лекарства и болнична помощ, докато средствата за извънболнична помощ, изследвания и профилактика остават недостатъчни. Той постави и въпроса за липсата на ваксини и за разликите в цените на лекарствата между отделни болници. Костадинова обърна внимание на недостатъчния контрол върху нерегламентирани медицински и естетични процедури, извършвани в неподходящи помещения от хора без необходимата квалификация.

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