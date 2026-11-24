Мащабна модернизация на сградния фонд и нови инвестиции в енергийната ефективност предвиждат подготвяни промени в Закона за енергийната ефективност. Те скоро ще бъдат внесени в Народното събрание, съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова при представянето на доклада на Групата на Световната банка за климата и развитието на България.

„Енергийната сигурност е непосредственото предизвикателство пред сектора, като тя е пряко свързана с икономическата стабилност и устойчивостта на страната", заяви министърът на енергетиката Ива Петрова по време на представянето на доклада „Просперитет за България: възползване от възможностите на зеления преход и изграждане на устойчивост“.

По думите ѝ е необходимо да се насочат инвестиции не само към производството на енергия, но и към трансформацията на потреблението. Именно тук ключова роля имат международните финансови институции, които могат да подпомогнат осигуряването на необходимия финансов ресурс.

Експерти от Министерството на енергетиката са участвали в изготвянето на доклада на Световната банка. Според Петрова съвместната работа е предоставила модел, който ведомството ще продължи да използва при планирането на развитието на енергийния сектор.

Министърът припомни, че управленската програма предвижда представянето на проект на енергийна стратегия на България с хоризонт до 2050 г.

„Страната ни разполага със значителен потенциал в енергетиката, като последователно развива ядрената енергия и използва възможностите на възобновяемите енергийни източници. При вятърната енергия обаче България изостава и трябва да навакса", посочи Петрова.

Тя подчерта, че енергийната сигурност и декарбонизацията имат пряко отражение върху качеството на живот.

Като пример за рисковете, пред които е изправен секторът заради климатичните промени, министърът посочи рекордно ниското равнище на река Дунав през лятото. Ситуацията е показала колко важно е сътрудничеството, особено при намаляване на мощностите на ядрените централи.

Петрова постави и въпроса за въздействието на климатичните промени върху енергийната инфраструктура, свързаните с тях рискове и необходимостта от допълнителни инвестиции за повишаване на нейната устойчивост.