Цените на петрола продължават да се понижават във вторник, доближавайки най-ниските си равнища от три месеца насам. Спадът се дължи на увеличаващото се предлагане на суров петрол и очакванията за излишък на световния пазар, въпреки продължаващите рискове за корабоплаването през Ормузкия проток, предаде „Ройтерс“.

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 0,3% до 89,10 долара за барел, а тези на американския лек суров петрол WTI – също с 0,3% до 79,97 долара. В понеделник цените и на двата сорта се понижиха с над 3%.

Допълнителен натиск върху котировките оказва възстановяването на доставките от Либия, след като петролопроводът „Шарара“ отново заработи. Според анализ на „Дойче банк“ световните запаси от петрол и други течни горива са нараснали с 52 млн. барела през октомври, което предполага дневен излишък от около 1,7 млн. барела.

Несигурността в Близкия изток обаче продължава. Военноморските сили на Иранската революционна гвардия съобщиха, че три петролни танкера са се възпламенили след сблъсък с морски мини в Ормузкия проток в понеделник. Междувременно американските власти разследват евентуална иранска съпричастност към кибератаки срещу до 50 танкера, съобщи The Wall Street Journal.

Анализатори предупреждават, че въпреки признаците за увеличаване на предлагането световният петролен пазар остава уязвим. Липсата на напредък в преговорите между Вашингтон и Техеран и евентуална нова ескалация на конфликта могат отново да тласнат цените нагоре.