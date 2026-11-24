Цените на редица основни хранителни продукти продължават да растат, а най-сериозно поскъпване се отчита при някои зеленчуци. Какво стои зад тази тенденция, има ли спекула на българския пазар и възможно ли е храните да поевтинеят преди коледните и новогодишните празници? Темата коментираха в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов и председателят на Асоциацията за защита на потребителите Пейо Майорски.

През изминалата седмица увеличение на цените на едро се наблюдава при маслото, кашкавала, прясното мляко и пилешкото месо, докато оризът, лещата и брашното поевтиняват. При зеленчуците най-осезаем е ръстът при доматите, червените и зелените чушки и тиквичките.

Според Иванов при основните хранителни продукти колебанията на годишна база остават сравнително ограничени. Въпреки поскъпването през последния месец например маслото е с около 12% по-евтино спрямо същия период на миналата година. Значително по-неблагоприятна обаче е ситуацията при доматите, чиято цена е нараснала с над 60% за година. Причините са ограниченото предлагане и високите енергийни разходи.

Председателят на ДКСБТ не вижда връзка между присъединяването на България към еврозоната и поскъпването на зеленчуците. Според него основните рискове за пазара остават геополитическата нестабилност, военните конфликти и цените на енергийните ресурси.

Пейо Майорски обърна внимание на значителната разлика между цените на едро и дребно, която при някои стоки по думите му достига 100%. Той предложи правителството и големите търговски вериги да постигнат доброволно споразумение по примера на Гърция за обособяване на специална потребителска кошница с около 300 хранителни продукта, чиито цени да бъдат намалени с между 10 и 15% в периода около празниците.

Според него поевтиняването на горивата не може да се отрази незабавно върху цените в магазините, но при трайно стабилизиране на международната обстановка би следвало постепенно да се усети и от потребителите.

Двамата експерти откроиха като сериозен проблем недостатъчно ефективните производствени и търговски практики в България. Според Иванов при сравняването на цените у нас и в чужбина трябва да се взема предвид и качеството на продуктите. Майорски посочи, че при направено преди няколко месеца сравнение на идентични продукти в едни и същи търговски вериги млечните изделия в Западна Европа са били с около 10% по-евтини, отколкото в България.

Според Владимир Иванов устойчивото решение е в гарантирането на равнопоставена конкуренция, засилването на контрола, сдружаването на земеделските производители и съкращаването на веригата между производителя и крайния потребител. Той призова гражданите да сравняват цените, да правят информиран избор и да подават сигнали до контролните органи при съмнения за нарушения. Председателят на ДКСБТ подчерта, че България разполага със значителен земеделски потенциал, който остава недостатъчно използван. Според него при ефективна организация на производството страната би могла да изхранва 30 милиона души.

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