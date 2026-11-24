Опасни технически неизправности, неспазване на задължителните почивки на шофьорите и използване на чужда карта за дигитален тахограф са сред нарушенията, установени при проверки на автобусния транспорт в страната. В рамките на една седмица инспекторите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са проверили 83 автобуса и са съставили 23 акта - 15 на водачи и осем на превозвачи.

При проверките са констатирани три опасни технически неизправности, за които са издадени заповеди за прилагане на принудителни административни мерки. Установени са още случаи на превоз на правостоящи пътници по маршрут с дължина над 30 километра, управление без необходимата карта за професионална квалификация и непредставяне на застраховка „Гражданска отговорност“.

Сред останалите нарушения, извършени от водачите, са използване на карта за дигитален тахограф, издадена на друго лице, неправилно въвеждане на данни в устройството, липса на обозначителни табели за маршрута и непредставяне на маршрутно разписание.

При проверките на транспортните компании инспекторите са установили три случая на неизпълнение на утвърдените маршрутни разписания и два случая на неспазване на правилата за времето за шофиране и почивка на водачите. Санкционирани са и превозвачи, допуснали до работа шофьор без необходимия документ за квалификация, непровели инструктаж за правилното използване на тахографите или недоказали финансовата си стабилност в определения срок.

От „Автомобилна администрация“ обявиха, че предвид наближаващия зимен сезон засилените проверки ще продължат. Основен приоритет на инспекторите ще бъде техническото състояние на автобусите и спазването на изискванията за безопасност при превоза на пътници.