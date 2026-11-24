Унгарският премиер Петер Мадяр обяви, че заминава за Украйна, където ще проведе разговори с президента Володимир Зеленски и ще се срещне с представители на унгарската общност. „Днес заминавам за Закарпатието, където ще проведа разговори с президента на Украйна и ще се срещна с представители на унгарската общност“, написа Мадяр в публикация във Facebook.

В Закарпатието, в западната част на Украйна, живее значително унгарско малцинство. От идването си на власт през май Мадяр полага усилия за нормализиране на отношенията между двете държави, които се влошиха сериозно по време на управлението на неговия предшественик Виктор Орбан, известен с проруския си курс.

През юни Унгария оттегли ветото си върху започването на преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз, след като двете страни постигнаха споразумение за правата на етническото унгарско малцинство. Впоследствие обаче Будапеща блокира по-нататъшния напредък в преговорния процес с обвинението, че Киев не изпълнява договореностите. През септември Унгария обяви и че ще продължи да приема украинци, бягащи от военна мобилизация, въпреки решение на европейско равнище.

Петер Мадяр и Володимир Зеленски проведоха първата си среща на четири очи в средата на октомври в Брюксел. Тя се състоя след обнародването на закон, който укрепва езиковите права на националните малцинства в украинската образователна система. През 2017 г. Киев въведе украинския като основен език в средното образование - решение, което предизвика напрежение с Будапеща. След приемането на новия закон Унгария се съгласи с отварянето на нови глави в преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС.