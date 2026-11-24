Комисията за защита на потребителите предлага удължаване с една година на срока за преминаване към уреди с дистанционно отчитане за хората с централно парно. В момента той е 1 януари 2027 г.

Причината е, че в комисията са постъпили много жалби и сигнали от абонати, че са им предложени дати за монтаж след изтичане на крайния срок и така не могат да го спазят.

Според потребители имало проблем и с наличностите на определени модели.

По публикуваните цени на дружества за дялово разпределение подмяната на два индивидуални водомера за топла вода и четири индивидуални разпределителя в тристайно жилище струва около 300 евро при стандартен монтаж. Сумите могат да са и по-високи и зависят от вида на отоплителните инсталации и жилищата. Този еднократен разход идва в началото на зимата, когато сметките за отопление също са сериозен фактор в бюджетите на домакинствата, посочват от КЗП. За част от домакинствата в София разходът се добавя към другите извънредни - за временно отопление и осигуряване на топла вода при продължителни прекъсвания на топлоснабдяването, което е проблем от месеци на хиляди домакинства в южните квартали на София.

Според КЗП, допълнителната една година ще даде време на домакинствата да планират разхода си, а на дружествата – да организират доставките и монтажа. В мотивите си КЗП посочва също и нуждата от икономическа оценка на отсрочката според европейските изисквания.

Предложението на КЗП се депозира пред Министерството на енергетиката и Комисията по енергетика в Народното събрание.