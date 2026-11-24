Най-големият дълг на „Топлофикация София“ е към софиянци. Това заяви в студиото на „Денят на живо“ по NOVA NEWS общинският съветник от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Грети Стефанова по повод липсата на парно и топла вода в няколко квартала на столицата.

По думите ѝ проблемите на дружеството са натрупвани повече от 20 години, а управлението му е под всякаква критика. „През юни в СОС гласувахме около 150 милиона за ремонти. Има закупени тръби, за които от „Топлофикация София“ дори не са счели за нужно да ни кажат къде са ги складирали. Управлението на дружеството е под всякаква критика. „Топлофикация София“ в момента има огромен дълг, но най-големият им дълг е към софиянци“, каза тя.

Като възможно решение на кризата Стефанова не изключи отдаването на дружеството на концесия, давайки за пример управлението на „Софийска вода“. „Концесията не е мръсна дума. „Топлофикация София“ е един горещ картоф, който иска умно управление и хора, които си разбират от работата“, категорична беше тя.

Общинският съветник коментира и отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев, определяйки случилото се като преврат не само срещу него, но и срещу жителите на морската столица. Според нея решението е било дълго подготвяно, а моментът за неговото вземане – внимателно подбран.

„Варненци сега не могат да изберат легитимно кмет, защото никой няма да им предложи избор. Остава по-малко от година, с което категорично се накърняват техните избирателни права“, посочи Стефанова.

Целия разговор гледайте във видеото.