Ирландският актьор Колин Фарел, който завладя феновете на киното още с филма "Фермата", а след което многократно доказа таланта си в ленти като "Пингвина", "Банишите от Инишерин", "Брюж" и много други, е една от големите звезди, които посвещават живота си не само на киното, но и на активната благотворителна дейност.

През 2024 г. актьорът основава фондация „Колин Фарел“. Тя е посветена на това да променя живота на хората и семействата, засегнати от интелектуални затруднения, чрез образование, повишаване на осведомеността, застъпничество и иновативни програми. Актьорът е защитник на правата на хората със специални потребности. През 2003 г. той се включва в шествието заедно със спортистите по време на Световните летни игри на Спешъл Олимпикс, проведени в Ирландия – най-голямото спортно събитие за годината. Впоследствие се превръща в отдаден говорител, поддръжник и застъпник на спортистите и организацията.

Фарел има две деца: първородният му син Джеймс Падрейг Фарел е от връзката му с бившата му приятелка Ким Борденейв, а по-малкият му син Хенри Тадеуш Фарел е от връзката му с Алиция Бахледа-Курус, негова партньорка във филма „Ондин“. Джеймс е роден на 12 септември 2003 г., а Хенри на 7 октомври 2009 г.

Джеймс страда от неврогенетичното заболяване - той е диагностичиран със синдром на Ангелман. Точно Джеймс е причината актьорът да стане застъпник на хората, които имат интелектуални затруднения. Точно неговият син се превръща в истинско вдъхновение. Актьорът неведнъж е споделял в интервюта за силните си чувства към момчето.

Earlier this year Colin Farrell started a foundation to help children and young adults with disabilities prepare for greater independence through advocacy, education and innovative programs. (Colin Farrell Foundation) ❤️ His son James has a rare debilitating disorder called Angelman Syndrome. “I want the world to be kind to James. I want the world to treat him with kindness and respect.” — Restoring Your Faith in Humanity (@HumanityChad) December 11, 2024

„Обожавам го и винаги ще бъда част от живота му. За мен бащинството е най-големият успех", споделя Фарел в интервю. „Той е дар. Според мен е точно такъв, какъвто трябва да бъде“, казва звездата от „Баншите от Инишерин“.

Colin Farrell speaks out on his son James' battle with a rare neurological disease and says 'nobody knows the depths of his struggles' https://t.co/tDrQbqbD9X — Daily Mail (@DailyMail) November 11, 2026

Фарел разказва, че по-големият му син непрекъснато го вдъхновява. „Неща като ходенето, говоренето, храненето и самостоятелното хранене – всички онези неща, които много от нас приемат за даденост, защото им се удават толкова лесно – за Джеймс са доста по-трудни. Всичко, което е постигнал в живота си, е резултат от неговото присъствие и воля, както и от много упорит труд. Той е човек, от когото можем да черпим вдъхновение", разказва Фарел.

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„Когато детето ви навърши 21 години, то на практика остава само. Всички мерки за подкрепа, които са били осигурени дотогава – специалните образователни програми и всичко останало – отпадат. Така оставате с млад човек, който би трябвало да бъде пълноценна част от съвременното общество, но по-често е изоставен", казва още Фарел. И допълва: „Искам светът да бъде добър към Джеймс. Искам хората по света да се отнасят към него с доброта и уважение".

През октомври 2026 г. Джеймс се появи в трейлъра на предстоящия документален филм на баща си за HBO The Slightest Touch, чиято премиера е насрочена за 25 ноември. Филмът проследява живота на Фарел и неговата близка приятелка Ема Фогарти, която страда от рядкото генетично заболяване булозна епидермолиза, по време на подготовката им за Дъблинския маратон.

Colin Farrell pens a heartfelt column about his dear friend Em, a woman living with the rare genetic condition epidermolysis bullosa (EB). Their bond is captured in “The Slightest Touch,” which chronicles their journey running the Dublin Marathon, with Farrell pushing her wheelchair for the final 4 kilometers (one for each decade Emma has lived with EB): “While promoting the documentary, some folks have asked me what it is about Emma or our friendship that makes it so special. I struggle to answer such an honest and simple question because I live inside our friendship and have never objectified it. It’s always been easy with Em. She’s just my dear friend, and it’s a friendship that has deepened through the years. She’s allowed me to be there for her and has shared her trials and triumphs and fears with me. What a great gift.” Farrell also details how Em has shown up for him, including his father’s funeral: “She hadn’t told me she’d be coming, and it absolutely broke me — but in the way that love can break you only to put you back together again stronger, more whole. And that’s what friends do: they make each other more whole; they offer solace through presence.” Read the full column: https://t.co/cYliKqudfH — Variety (@Variety) November 23, 2026

Фарел пробяга маратона, като буташе Фогарти в инвалидната ѝ количка. Двамата събраха над 850 000 долара за благотворителност.

Ирландският актьор се запознава с Ема преди 16 години. "Седях до нея на вечеря, организирана с цел да се повиши осведомеността за хората, които страдат от същото тежко заболяване, с което е родена Ема – булозна епидермолиза. Това е рядко генетично заболяване, при което дори най-лекият допир или триенето на дреха в кожата могат да причинят мехури и отворени рани, тъй като кожата трудно зараства. В този етап от живота си Ема има отворени рани върху 60–80% от тялото си. Когато се родила, лекарите казали на майка ѝ и баща ѝ, че би било по-добре да я оставят в болницата, тъй като нямало да преживее и седмица. Това, което лекарите не успели да разпознаят, били силният дух на Ема, красотата му и изключителната му устойчивост – както и тези на родителите ѝ", разказва Фарел.

Днес Ема е на 42 години и е най-дълго живелият човек с булозна епидермолиза в Ирландия. Тя живее с постоянна болка и със страха от ракови заболявания, които засягат хората с такъв тип заболяване в изключително голям брой. Самата тя два пъти е преборвала рак. Но животът ѝ е изпълнен и с радост, любов, смисъл и приятелство. "През годините тя се превърна в прекрасен мой приятел, който ми носи смях и подкрепа, приключения и своята мъдрост, придобита с много трудности", казва още актьорът.

"Преди няколко години подхвърлих на Ема, че някой ден трябва да пробягаме маратон заедно и че бих я бутал в инвалидната ѝ количка, ако пожелае. Година след това мое несериозно предложение тя ми изпрати съобщение: „Помниш ли, че спомена маратона?“. Ема имаше мечта да я бутам в последните 4 километра от Дъблинския градски маратон по случай 40-ия ѝ рожден ден. Всеки километър трябваше да символизира едно десетилетие от живота ѝ, през което тя упорито не е позволявала на болестта да определя съдбата ѝ. И така решихме да го направим", споделя още Фарел.

Така давамата решават да документират това преживяване. Така се появява и документалният филм „The Slightest Touch“.

Фарел има и още един син - по-малък от Джеймс - Хери. Той пък придружи баща си по време на церемонията по връчването на наградите „Еми“, където двамата бяха облечени в еднакви черни костюми.

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И въпреки че Фарел е световноизвестен актьор, Хенри понякога все още се срамува от баща си. Фарел разказва, че Хенри се чувства „ужасно неудобно“, когато баща му носи къси панталони.

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„Не знаех, че късите панталони са на мода. Най-малкият ми син категорично не би се съгласил с вас. Защото се срамува ужасно. Казва ми: „Моля те, татко, не носи тези къси панталони.“ А аз му отговарям: „Удобни са ми.“ Не става въпрос за мода".