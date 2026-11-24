Снимка: БГНЕС/ЕПА
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За един ден Доналд Тръмп е спечелил 15 млн. долара от връщането на Дженсън Хуанг като директор на Nvidia. Това изчисляват големите западни медии.
Новината качи акциите на компанията с 31%. Тръмп притежава поне 370 хиляди дяла от компанията, показват неговите декларации пред Службата за правителствена етика.
В добавка, самият той каза, че е звънял на борда на директорите на Nvidia да върнат бившия директор. Това поведение възмути сенатори и конгресмени в САЩ, дори сред републиканците.
Редактор: Никола Тунев