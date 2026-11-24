МВР проверява как точно е действал полицейският патрул, който е отишъл по сигнал за силен шум в жилището, където е извършено блудството с 15-годишното момиче. Ако има нарушения, ще има и понесена отговорност, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му в момента полицията може да влезе в жилището само ако има данни, че там е извършено тежко престъпление.

По закон, след 22 часа полиция може да влезе в апартамента без разрешение на собственика, само ако има данни за извършено тежко престъпление. А в контекста на публично изнесените данни, от Националната мрежа за децата отново призоваха за спешна реформа на детското правосъдие с ясни законодателни и институционални решения.

Според разследването полицейският патрул, който е реагирал на сигнала за силен шум в жилището, е видял неадекватно момиче, без да изиска данни къде са родителите му.

"Месеци наред се борим да възстановим доверието и авторитета на полицейските служители и доверието в нашата работа. Няма да допуснем - аз и професионалното ръководство, да се стига до инциденти, които накърняват това доверие", каза Демерджиев.

Според данните до момента - полицаите разговаряли с пълнолетния приятел на дъщерята на собствениците на апартамента. Той им отговорил, че 15-годишното момиче спи след като прекалило с алкохола. Полицаите написали протокол за шума и си тръгнали

"За да влезат в жилище през нощта, трябва да има ясни данни, че там се извършва тежко престъпление. Такива данни към момента на посещението не са събрани. Но проверяваме защо не са реагирали по-рано", каза още министърът.



От Националната мрежа за децата отново поискаха спешни законодателни мерки. Сред тях парламентарна група, която да разгледа предложенията за реформи. Изпълнителният директор на НМД Георги Богданов каза: "При факта, че непълнолетно дете е вътре в апартамент, в който се вдига шум, полицаят може да влезе вътре и да види какво се случва".

От неправителствената организация настояват и за задълбочена и адекватна подготовка на полицаи, учители, здравни и социални работници, работещи с деца. Така, според експертите, ще се развият практически умения за разпознаване на ранни признаци на насилие и рисково поведение.



"Законът за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните не работи. Имаме сериозни проблеми, свързани с детското правосъдие, включително и в системата на МВР", каза Богданов.

"Ако има допуснати нарушения, със сигурност ще има понесена отговорност", беше категоричен Демерджиев.