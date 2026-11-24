В зоопарка в бразилския мегаполис Сао Пауло показаха за пръв път най-новия си питомец - пиленце от редкия вид син ара на Спикс. Малкото е от женски пол и носи името Хоуп, което в превод означава "надежда". То се е появило на бял свят през октомври и е част от програма за развъждане и опазване на вида, чиято цел е възстановяването на популацията на един от най-редките видове папагали в света.

Известен в Бразилия като малък син папагал, видът придобива международна популярност, след като вдъхновява създаването на Блу - главния герой в анимационния филм „Рио“ от 2011 г. Блу е опитомен син ара на Спикс, който се отправя на пътешествие в търсене на себеподобните си.

Естественото местообитание на синьото ара на Спикс е регионът Каатинга в североизточната част на Бразилия. Видът бил доведен до ръба на изчезването заради обезлесяването и десетилетията на бракониерски набези.

Арата на Спикс е класифицирана като „изчезнала в дивата природа“ в Червената книга на застрашените видове. Това означава, че оцеляването ѝ досега е зависело от популациите, отглеждани в плен.