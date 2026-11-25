В Международния ден за елиминиране на насилието над жени в шест града в България ще се проведе протестно шествие под надслов „Нито една повече“. Организаторите настояват във всяка област на страната да има кризисен център за пострадали от насилие. Те призовават и за прилагане на европейската директива за борба с насилието над жени и домашното насилие.

Инициативата на „Зонта клуб”- София постави началото на 16-дневна кампания с призив за навременна защита на пострадалите. В шествието в столицата се включи и ученически гвардейски отряд.

"Ние, като общество, трябва да се изправим и ясно да заявим: Не на насилието! Не бива да допускаме повече жени да губят живота си вследствие на домашно насилие. В България броят на жените, убити в резултат на домашно насилие, вече е достигнал 13 от началото на тази година. Това е изключително тревожно и недопустимо! Искам да отправим послание към всички жени и всички деца: Не сте сами!", заяви президентът на "Зонта клуб"-София Ирина Репуц.

Сред исканията са още достъпна правна и психологическа помощ за пострадалите, както и повече мерки за предотвратяване на насилието.

"Всеки ден трябва да говорим, да се борим, да осъждаме, да наказваме насилието срещу жени. В днешния международен ден срещу насилието над жени трябва с още по-висок глас и категорично да заявим, че мълчанието и бездействието дават сили на насилниците". Това написа президентът Илияна Йотова в профила си във Facebook.



"Проблемът не е личен, той е обществен – тежка диагноза за обществото и държавата ни, които не успяват да намерят работещите мерки", подчерта държавният глава. Според Йотова битката минава през възпитанието, образованието, ефективните наказателни механизми. По думите ѝ държавата със своите инструменти и неправителственият сектор с опита и експертизата си участват в тази битка. Президентът подчерта ролята и на всеки човек, който трябва да покаже своята нетърпимост към всяка форма на насилие.

"Само очите ѝ може да издават, че е подложена на насилие. Белезите може да са в душата ѝ. Белезите може да са физически. Тя може да е приятелката, съседката, колежката. Може да е непознатата жена, която се страхува или срамува, мълчаливо се опитва да лекува раните си и да бъде силна – заради децата, заради обществото, което ще я сочи с пръст. Сама, затворена в порочния кръг на насилието и сподавените сълзи…", пише още Йотова.

Колко жени са подали сигнали за насилие през последната година?

Сред организаторите на протеста са и непраеителствените организации "Анимус" и "Български фонд за жените".

„Само за миналата година към нашата организация са се обърнали около 6000 души. Това показва мащаба на проблема. Последните месеци сме свидетели на вълна от насилие, а всички случаи, за които научаваме, го доказват“, заяви Стела Билева от фондация „Анимус“ в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS. По думите ѝ насилието е проблем, който засяга непропорционално много жените. Над 80% от потърсилите помощ във фондацията са жени. Росена Иванова от Българския фонд за жените подчерта, че направените досега промени в Закона за защита от домашното насилие са недостатъчни. Сред исканията на организациите са отпадане на изискването за 60 дни интимна връзка, за да може пострадалите да получат защита, включване на еднополовите двойки в обхвата на закона, въвеждане на понятието „фемицид“ в Наказателния кодекс и по-ясна дефиниция за съгласие при сексуален акт.

Друг основен проблем е липсата на достатъчно кризисни центрове. „Липсват кризисни центрове в 11 областни града. Това означава, че жертвите и техните деца, а 90% от пострадалите са жени и деца, много често трябва да пътуват, за да получат базова социална услуга“, обясни Иванова. Тя посочи и че ограничителните заповеди невинаги осигуряват реална защита, като в някои области над 70% от тях не се спазват. Според Билева сериозна пробойна е и липсата на подготовка сред служителите на полицията, съда и прокуратурата.

„14 жени по наша статистика са загубили живота си тази година. Това е статистика, която ние, гражданските организации, водим. Държавата не прави такива проучвания", подчерта Иванова.

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