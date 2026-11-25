Местни икономически интереси стоят зад решението за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Варна Благомир Коцев, твърди самият той. В ефира на „Здравей, България“ той заяви, че е получавал информация чрез трети лица за предполагаемо финансово стимулиране на членове на Общинската избирателна комисия, като се споменавали суми от 20 000 евро. Той уточни, че става въпрос за слухове и информация, с която не разполага от първо лице.

Коцев определи настоящия си статут като кмет в процедура по отстраняване. Според него до произнасянето на съда по предварителното изпълнение на решението на ОИК Общинският съвет не би трябвало да избира друг временно изпълняващ длъжността кмет. По думите му управлението на града трябва да остане в ръцете на посочения от него заместник-кмет.

Варненският кмет отново насочи обвиненията си към бизнесмена Даниел Славов, известен като Дидо Дънката. Коцев разказа за лични разговори с него, в които по думите му оставането му на кметския пост е било обвързвано с одобряването на конкретни инвестиционни проекти.

„Въпросната особа в пряк разговор ми е казвала, че дали ще остана на поста кмет на Варна, зависи изцяло от мен. И това беше свързано с конкретни негови обекти, които трябваше да бъдат процедирани по бързи писти, както той е свикнал в Община Варна при предишни администрации“, заяви Коцев.

Той твърди, че част от въпросните проекти са били със спорни строителни книжа, а забавянето на процедурите е водело до предупреждения и заплахи, че може да загуби поста си. По думите му подобни разговори са се активизирали и в периодите, в които предстои приемането на общинския бюджет или гласуването на важни решения от Общинския съвет.

Коцев обвини и част от варненските общински съветници, че не вземат самостоятелно решенията си, а се съобразяват с интересите на неформални партийни лидери. Според него зад партия „Български глас“ стои Даниел Славов, а зад „Алтернатива на гражданите“ - представители на строителния бизнес във Варна и ТИМ. „Когато трябва да се взимат решения в Общинския съвет, общинските съветници препращат кмета, който очаква да му бъдат гласувани определени предложения, към тези неформални босове, с които трябва да се разбере, за да минат нещата в Общинския съвет“, твърди Коцев.

Попитан конкретно с каква информация разполага за предполагаемото въздействие върху членовете на избирателната комисия, Коцев заяви, че до него достигат сведения от няколко различни места. „Говори се, че е имало разговори с всеки един от тях, че е имало финансови стимули. Говори се и за конкретни суми от 20 000 евро“, каза той.

На уточняващ въпрос дали всички гласували за отстраняването му са получили подобна сума, Коцев отговори: „Това са слуховете, които вървят в обществото“.

Той не представи доказателства за извършени плащания, но посочи като основание за съмненията си и начина, по който е протекло заседанието на избирателната комисия в понеделник вечерта. Според него бързината, с която е взето решението, липсата на ясно посочен автор на проекта за отстраняването му, отсъствието на аудиозапис от заседанието и оскъдният писмен протокол пораждат съмнения за предварителна организация.

Коцев свърза момента на прекратяването на пълномощията си и с приемането на бюджета на Варна и заема на общината.

Коцев отхвърли тезата, че решението за отстраняването му е продиктувано единствено от законовите разпоредби, свързани с ползването на отпуск и отсъствието от работа по време на задържането му през 2025 г. По думите му неговите адвокати са категорични, че законът позволява прехвърлянето на неизползван отпуск от една календарна година в друга. Той подчерта, че за предсрочно прекратяване на кметския мандат на посоченото основание трябва да е налице непрекъснато отсъствие от работа в продължение на 30 дни по неоснователни причини.

„Моите юристи са абсолютно категорични, че няма никаква причина, стъпвайки на тези основания, да има повод за отстраняване на кмета“, заяви той.

Коцев предупреди, че подобно тълкуване на закона може да създаде опасен прецедент за отстраняването на демократично избрани представители на местната власт. „По тази логика защо да не отвличаме кметове за няколко месеца, докато им изтекат отпуските, и след това да ги отстраняваме? Това може да стане спокойно във всеки един град“, коментира той.

Благомир Коцев потвърди, че дни преди решението на ОИК-Варна е разговарял лично с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който го уверил, че няма да позволи представителите на партията в комисията да подкрепят предсрочното прекратяване на мандата му.

„Той сам поиска разговор с мен, за да ми каже, че не стои зад тази атака, че няма да позволи на неговите представители в Общинската избирателна комисия да гласуват и ще им каже да гласуват в обратна посока. Така че той стои зад мен и няма да позволи това да се случи“, разказа Коцев. По думите му разговорът е бил ограничен единствено до предстоящото заседание на избирателната комисия.

Според Коцев крайната цел на атаките срещу него е установяването на контрол върху управлението на Варна, решенията на Общинския съвет и разпределението на общинските средства.

Коцев определи ГЕРБ, „Възраждане“, „Български глас“ и „Алтернатива на гражданите“ като консолидирано мнозинство във варненския Общински съвет, което според него действа в защита на взаимните си политически и икономически интереси. „Няма как да мине предложение на кмета в Общинския съвет, касаещо добруването на града, проекти в града или бюджет, с който трябва да финансираме важни проекти, ако не е задоволен някой от тези бизнесмени, които контролират Общинския съвет. Тоест кметът е длъжен да се разбере с бизнесмена, чийто интерес трябва да бъде удовлетворен. Ако това не е класическата дефиниция за олигархия, не знам кое е“, заяви Коцев.

Коцев коментира и включването в дневния ред на местната власт на спорните предложения за изграждане на тунел под Морската градина и разпореждане с общински имоти. Той категорично отрече някога да е подкрепял реализацията им, въпреки че са фигурирали сред обсъжданите от администрацията предложения.

По думите му включването на тунела сред проектите, които да бъдат финансирани с общински заем, е било поискано официално от „Алтернатива на гражданите“. Според Коцев това е било условие за получаване на подкрепа за заема от формацията и нейните партньори в Общинския съвет. Предложенията за общинските имоти пък били внесени още през 2025 г. по инициатива на общински съветник от „Български глас“ и включени в програмата за разпореждане с общинска собственост, която е приложение към бюджета.

„Нищо от това не се реализира, защото аз не предприех никакви действия и никога не съм имал намерение да предприемам действия за тяхната реализация“, подчерта Коцев.

Той обясни, че през тази година предложенията отново са били включени в документите, като администрацията целенасочено им е дала публичност, за да предизвика обществена реакция и да покаже на варненци на какви компромиси е подлаган кметът, за да получи подкрепа за важни за града проекти.

„Аз съм щастлив от начина, по който се разви ситуацията - това, че те бяха вкарани и преди сесията изкарани вследствие на недоволството на гражданите. Доволен съм, че този план проработи“, каза още той.

На въпрос дали проблемите с чистотата, транспорта и инфраструктурата във Варна могат да бъдат обяснени единствено с политическия и икономическия натиск, за който говори, Коцев посочи, че част от тях са наследени от предишни администрации и изискват структурни промени.

Сред най-сериозните проблеми на Варна Коцев открои чистотата, презастрояването и липсата на последователна градоустройствена политика. „Кметът не е чистач, както не е и строител. Кметът е този, който трябва да организира администрацията и да прилага конкретни политики, за които хората са го избрали“, заяви той.

Според него управлението на Варна постоянно е изправено пред дилемата дали да удовлетвори инвестиционните намерения на определени бизнесмени, за да получи подкрепа за други проекти, или да се съобрази с общественото недоволство срещу презастрояването, рискувайки да загуби необходимото мнозинство в Общинския съвет.

Благомир Коцев отправи и обвинение към бизнесмена Даниел Славов във връзка с палеж на ресторант, собственост на семейството му. По думите на Коцев в личен разговор Славов му заявил, че стои зад посегателството. Това се случило при обсъждане на предложения, които трябвало да бъдат гласувани от Общинския съвет, включително бюджета на града.

Според него поводът бил отказът му да поддържа контакти с бизнесмена, който по този начин нямал пряк достъп до него, за да настоява за придвижването на свои инвестиционни проекти в общинската администрация. Коцев обаче уточни, че не може да потвърди дали казаното от Славов отговаря на действителността, или е било опит за сплашване. По думите му случаят се разследва от полицията още от момента на палежа, но той няма информация за резултатите от разследването.

Благомир Коцев не изключи възможността отново да се кандидатира за кмет на Варна, но подчерта, че успешното управление на града според него е пряко зависимо от наличието на стабилно мнозинство в Общинския съвет.

Целия разговор гледайте във видеото.