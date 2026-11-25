Независимото сдружение на българските прокурори (НСБП) настоява Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да отложи предстоящи кадрови решения до встъпването в длъжност на новоизбраните членове на съвета. Основният аргумент е, че съставът на Съвета е с изтекъл мандат, а вече са избрани всички членове на следващия съвет. Според НСБП решенията с дългосрочен кадрови ефект могат да поставят новите кадровици пред свършени факти още при встъпването им в длъжност.

В становище от 23 ноември призовават да не се извършват назначения на заместници на административни ръководители, преназначавания на магистрати и командирования в други органи на съдебната власт, включително във Върховната касационна прокуратура и Националната следствена служба.

Според Закона за съдебната власт Висшият съдебен съвет работи чрез Пленум, Съдийска и Прокурорска колегия. Именно Пленумът избира главния прокурор, както и председателите на Върховния касационен и Върховния административен съд. Процедурата включва издигане на кандидатури, публично изслушване и гласуване. След избора ВСС прави предложение до президента, който издава указ за назначаването. От януари 2025 г. законът предвижда в това гласуване да участват само изборни членове на съвета, чийто мандат не е изтекъл.

Заместниците на главния прокурор се назначават по различен ред. Законът предвижда той да може да бъде подпомаган от до трима заместници във Върховната касационна прокуратура. Те не се избират от Народното събрание или от пленума на ВСС, а се назначават от Прокурорската колегия. Има и отделна длъжност на заместник на главния прокурор, който осъществява контрол върху разследването на престъпления, извършени от главния прокурор. За нея законът предвижда специална процедура с участие на съдия от Наказателната колегия на Върховния касационен съд. Така кадровите решения на Прокурорската колегия могат да имат пряко отражение върху ръководството на прокуратурата и разпределението на правомощията в нея.

От НСБП се позовават на новите разпоредби в съдебния закон, според които, при изтичането на година от края на мандата на изборните членове, до встъпването на новия състав ВСС и неговите колегии трябва да отлагат определени решения с траен кадрови или организационен ефект. Сред тях са назначенията, повишенията и преместванията на магистрати, както и изборът на административни ръководители. Сдружението настоява тези ограничения да бъдат спазени и при предложенията за заместници и командироване.

Преди дни беше определен новият състав на ВСС - от професионалната квота - Васил Петков, Веселка Велкова Златева-Кожухарова, Даниела Александрова, Емилия Василева, Мария Терзийска и Светлана Калинова. Прокурорската квота е представена от Ивайло Ангелов, Ивайло Илиев, Красимира Филипова и Пламен Петков, а следователите избраха Петко Петков от Националната следствена служба.