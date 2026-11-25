Административният съд във Варна не прие жалбата на Благомир Коцев отстраняването му от поста да не влиза в сила веднага. Причината - пропуски в предадената документация. Те вече са отстранени, завиха за NOVA адвокатите на Kоцев. Така съдът отново разглежда жалбата по същество. А решението се очаква до края на деня в сряда или в четвъртък.

По-рано в сряда Административният съд във Варна остави без движение делото по жалбата на Благомир Коцев срещу решението на Общинската избирателна комисия от 23 ноември, с което предсрочно бяха прекратени кметските му пълномощия. Причината е, че жалбата не отговаряше на определени законови изисквания.

Съдът е дал указания за отстраняване на пропуските в определен срок. Ако те не бъдат изпълнени, жалбата няма да бъде разгледана, а делото ще бъде прекратено. Разпореждането на съда не подлежи на обжалване. Днешното произнасяне не решава спора по същество, а се отнася единствено до предварителното изпълнение на решението за предсрочно прекратяване на кметските му пълномощия.

Как се стигна до отстраняването на Коцев?

На 23 ноември Общинската избирателна комисия във Варна прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев с 20 гласа от общо 27 членове. Шестима подкрепиха алтернативния проект за решение, според който няма основания за отстраняването му, а един член на комисията отсъстваше.

Казусът е свързан с отсъствието на Коцев от работното му място и ползвания от него отпуск през периода, в който беше задържан през 2025 г. Защитата му оспорва както извода, че отсъствието е било неоснователно, така и начина, по който е проведена процедурата пред ОИК. Коцев обжалва решението в законовия срок, като поиска както неговата отмяна, така и спиране на предварителното му изпълнение.

Варненският кмет определи отстраняването си като опит за овладяване на общинската администрация и публичните финанси от местни икономически кръгове. В интервю за „Здравей, България“ по NOVA той заяви, че до него е достигнала информация за предполагаеми финансови стимули от 20 000 евро за членове на ОИК. Коцев изрично уточни, че става въпрос за слухове, като не представи доказателства за извършени плащания.

Той отправи обвинения за оказван натиск и към варненския бизнесмен Даниел Славов, известен като Дидо Дънката, като свърза случилото се с конкретни инвестиционни проекти и решения на местната власт.

Дали Коцев ще остане на поста до разрешаване на казуса по отстраняването му ще реши съдът.

"Ако той уважи това наше искане г-н Коцев ще продължи да изпълнява мандата си до окончателно решаване на спора - тоест след преминаването през всички съдебни инстанции. А основният спор дали това решение е законосъобразно или не ще бъде забавено във времето - може би месец, два или три, през това време, ако г-н Коцев продължава да бъде отстранен от поста, Общинският съвет има право да посочи един от неговите заместници, който да стъпи в кметския стол", обясни адвокатът на Коцев Николай Владимиров.



Общинският съвет във Варна има готовност да избере нов кмет в рамките на 24 часа след решението на съда, заяви председателят Христо Димитров. Той отхвърли твърденията на Коцев, че зад Алтернатива на гражданите, от чиято квота е самият той, стои ТИМ.

Председателят на ОИК-Варна Велин Жеков отхвърли твърденията за влияние върху комисията при вземането на решението. Той съобщи, че след отстраняването на Коцев както той, така и други членове на комисията са получили заплахи.

Решението на ОИК предизвика сериозно политическо напрежение. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска оставките на представителите на партията в комисията, а от ДПС също се разграничиха от действията на изборния орган.

От „Продължаваме Промяната“ определиха случилото се като политическо отмъщение, а от „Да, България“ - като пореден опит за заличаване на демократичния избор на гражданите. За сряда са организирани и протести в София и Варна в подкрепа на Благомир Коцев.