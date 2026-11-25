И днес отстраняването на варненския кмет отекна и в парламента.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни, че лично е говорил с представителите на партията в Общинската избирателна комисия, като ги е предупредил изрично да не подкрепят предложението за отстраняването на Благомир Коцев. По думите на Борисов най-вероятно става дума за натиск. А партията ще реши най-късно до събота какви стъпки да предприеме занапред.

В изрична декларация от парламентарната трибуна „Продължаваме промяната“ определиха отстраняването на Благомир Коцев като „преврат срещу демокрацията“.

Единствените, които подкрепят отстраняването на варненския кмет, са „Възраждане“, като според тях той сам е трябвало да се оттегли от поста, докато не приключат разследванията срещу него.

„Тях ги предупредих. Лично се обадих и на Портних, и на Стоян, и на всички във Варна, че ако направят такова нещо, ще имат тежки последици. Не само за тях, а и за нас като партия. Кмет се сваля на избори. Не от някакви чиновници, които, за съжаление, ние сме посочили. И може би тук, вместо само да се вайкаме за това с колегата Асен Василев, да съберем подписи, да внесем една промяна в закона, че тези членове на такива комисии могат да бъдат оттеглени от партиите, които са ги посочили“, коментира Бойко Борисов от ГЕРБ-СДС.

Депутатът от „Демократична България” Ивайло Мирчев заяви, че биха подкрепили подобни законодателни промени, но според него въпросът е как се е стигнало дотам. „Ние във Варна такъв проблем нямаме. Нашият представител там - Жени Калчева, освен че гласува в подкрепа на Благомир Коцев, е критикувала решението, давала е аргументи. Работата на партиите е да имат правилна селекция. Разбира се, винаги стават грешки, но когато 100% от твоите представители са гласували в различна посока, това поражда доста въпроси”, каза Мирчев.

„Осъзнаваме, че демокрацията е в опасност. Кога демокрацията е в опасност? Когато някой си позволи да подменя свободния вот на хората. Играта тук е прекалено голяма и включва не просто връщане на абсолютния контрол на една групировка и един скандален бизнесмен върху града, но и разширяване на не толкова тайното чуждестранно влияние в града, считан за нещо като задморски анклав на Кремъл у нас. Демокрацията и свободният избор във Варна постепенно ще потънат в тунела на ТИМ“, посочи Велислав Величков от ПП.

„До това можеше да не се стигне, ако самият той беше поел политическа отговорност за управлението на Варна и беше подал оставка“, заяви Коста Стоянов от „Възраждане“.