„През 2026 г. старият руски ЗИЛ на Радев беше тръгнал по нанадолнището без спирачки. Предупредихме, че бюджетният дефицит е висок, че това ще доведе до по-голямо задлъжняване и до рискове пред страната. Предложихме план как това да не се случи. Този план не беше приет. С бюджета за 2027 г. руският ЗИЛ, вече освен че няма спирачки, освен че много пуши, освен че няма шофьор, му се разпада и окачването”. Това заяви депутатът от „Демократична България” Ивайло Мирчев.

„И Европейската комисия предупреди, че страната е задлъжняла много и нещата не изглеждат добре. В бюджета за 2027 г. ние отново предложихме план как бюджетният дефицит да бъде свален под 3%. Отново не се приема. Европейската комисия вече е категорична – бюджетът е вреден за българските граждани. 900 евро е обедняването за всяко българско семейство. Продължават да не приемат нашия план”, каза Мирчев.

„Искаме нещо много просто от господин Радев и неговия стар пушещ руски ЗИЛ: оттеглете този бюджет, приемете нашия план и нека бюджетният дефицит бъде под 3% от брутния вътрешен продукт”, каза Мирчев.

Колегата му Мартин Димитров каза, че „камионът по нанадолнището не само е без спирачки, но и шофьорът не е имал шофьорска книжка през цялото време, което ускорява проблемния път”.

„Сметката ще бъде платена от всички български граждани и от техните деца. И сметката включва огромен дълг, огромен дефицит. Хората ще платят и евентуалните глоби на Европейската комисия. Ще платят и по-високите данъци. Само данъците, които въвежда правителството на Радев, ще струват по 300 евро на човек през 2027 година, или за едно семейство около 900 евро. Има и по-високи глоби във всички данъчни закони, които не бяха премислени вчера на бюджетна комисия. Така цялата сметка води до обедняване”, каза Мартин Димитров.