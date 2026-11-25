„Булгаргаз“ ще търси възможности за намаляване на първоначално предложената цена на природния газ за декември, която предвижда поскъпване с близо 14,4% спрямо ноември. Това стана ясно по време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране, в което участва изпълнителният директор на обществения доставчик Георги Татарски.

Първоначалното предложение на дружеството е за цена от 66,83 евро за мегаватчас, без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Татарски пое ангажимент да бъдат използвани всички възможности за ограничаване на увеличението.

Основната пречка пред по-същественото намаляване на цената са високите котировки на международните газови пазари. Над 70% от необходимите количества за декември ще бъдат осигурени чрез доставки на втечнен природен газ от терминали в Гърция и Турция. Цената им е пряко обвързана с тази на нидерландската газова борса TTF, където котировките достигнаха психологическата граница от 100 евро за мегаватчас.

Ограничени са и възможностите за използване на по-големи количества газ от хранилището в Чирен, тъй като запасите там са разчетени за целия отоплителен сезон, обясни Татарски. Председателят на КЕВР Пламен Младеновски призова обществения доставчик да използва всички налични резерви, така че декемврийското поскъпване да бъде сведено до минимум.

В доставките за следващия месец са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, втечнен природен газ, договорен след проведен търг, както и количества от газохранилището в Чирен.

Окончателното решение за цената на природния газ през декември ще бъде взето от КЕВР на 1 декември.

Припомняме, че природният газ поскъпна с близо 6% през октомври, когато регулаторът утвърди цена от 44,09 евро за мегаватчас. През ноември последва значително по-рязко увеличение - с 32,52%, до 58,43 евро за мегаватчас. Ако първоначално предложената цена за декември бъде одобрена, поскъпването спрямо октомври ще надхвърли 51%, а спрямо ноември миналата година цената ще бъде почти двойно по-висока.