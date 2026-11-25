Бивш председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е обвинен в безстопанственост в особено големи размери във връзка със строителството на автомагистрала „Хемус“. Според разследващите действията и бездействията му са довели до щети за пътната агенция в размер на 260 млн. лева без ДДС, или 312 млн. лева с ДДС. Това съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Обвинението обхваща периода от 9 юни 2019 г. до 10 юни 2020 г., когато според прокуратурата тогавашният ръководител на АПИ не е упражнил необходимия контрол върху изпълнението на договора между пътната агенция и държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД за изграждането на участъци от магистралата.

Според държавното обвинение бившият председател на АПИ е подписал допълнително споразумение, с което е допуснал авансово отпускане на 260 млн. лева без ДДС за строителни дейности по участъци 4, 5 и 6 на „Хемус“, въпреки че първоначалният договор изрично изключвал подобни плащания.

Към онзи момент за участъци 5 и 6 не е имало окончателно завършени и одобрени проекти, разрешения за строеж и необходимите документи за откриване на строителните площадки.

Прокуратурата твърди още, че през юни 2020 г. обвиняемият е представил пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството документ за плащане, който не е бил одобрен от компетентния експертен съвет на АПИ, както изисквал договорът.

Според разследващите в резултат на тези действия са били изплатени средства на „Автомагистрали“ ЕАД за строителни работи по участъци 5 и 6, които в действителност не са били извършени в посочените обеми. Престъплението е квалифицирано от прокуратурата като особено тежък случай на безстопанственост. От държавното обвинение не съобщават името на обвиняемия.

Разследването се води от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура и продължава.