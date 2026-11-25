На България към момента не е наложена глоба заради бюджетния дефицит, а правителството ще защити позицията си в предстоящите разговори с европейските институции. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев по повод оценката на Европейската комисия за състоянието на публичните финанси.

„Не трябва да се спекулира с този процес. Глоба няма. Ще влезем в конструктивни преговори“, подчерта Пулев. Той посочи, че на 11 декември предстои заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси на ЕС (ЕКОФИН), на което Министерството на финансите ще представи аргументите на България.

Според вицепремиера евентуалните критики на Брюксел са свързани с Бюджет 2026, но причините за финансовите проблеми трябва да се търсят в политиките на предишните управления. „Ако е имало критики, те са насочени към Бюджет 2026. Те са една присъда за три години преди това - много лоша фискална политика и липса на каквато и да е финансова дисциплина“, заяви той.

Пулев защити проектобюджета за 2027 г., определяйки го като начало на оздравителен процес за публичните финанси. По думите му това е първият бюджет на настоящия кабинет, който обхваща цяла календарна година, както и първият, изготвен в евро.

„Това е най-добрият социален бюджет за последните години“, заяви министърът и допълни, че наред със социалните мерки са предвидени и инструменти за икономически растеж и подкрепа за високотехнологичните производства.

На въпрос дали България може да избегне евентуална санкция, Пулев изрази увереност, че страната разполага със сериозни аргументи. Сред тях той посочи сравнително ниското съотношение между публичния дълг и брутния вътрешен продукт, както и поетия ангажимент за устойчиво намаляване на бюджетния дефицит.

Вицепремиерът коментира и опасенията за евентуално спиране на европейски средства. Той призна, че подобен риск съществува теоретично, но подчерта, че на практика правителството поддържа конструктивен диалог с Европейската комисия.

По думите му благодарение на работата на вицепремиера Атанас Пеканов делът на активираните средства по Плана за възстановяване и устойчивост е нараснал от 50% до 99,9%. „Имаме много добър диалог с Европа и пълната ѝ подкрепа“, заяви Пулев, като подчерта значението на европейското финансиране за развитието на социалната и образователната инфраструктура.

Той призова да се даде възможност на Министерството на финансите да защити националния интерес в предстоящите разговори с европейските институции.

На 24 ноември Европейската комисия обяви, че България не е предприела достатъчно ефективни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Брюксел преминава към по-строг етап от вече откритата процедура за прекомерен дефицит и ще предложи на Съвета на ЕС налагане на финансова санкция. По информация на NOVA потенциалната глоба може да достигне 25 млн. евро. Обсъжда се и възможността за замразяване на европейски плащания, но все още няма окончателно решение кои средства биха могли да бъдат засегнати. Очаква се Съветът на ЕС да се произнесе в средата на декември.

В позиция след съобщението на ЕК Министерството на финансите заяви, че проектобюджетът за 2027 г. поставя началото на фискална консолидация, като предвижда намаляване на дефицита от около 5% от БВП през 2026 г. до 4,2% през следващата година. От ведомството увериха, че евентуалната санкция няма да засегне петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

По-рано днес премиерът Румен Радев също защити политиката на кабинета, като обвини предишните управления за състоянието на публичните финанси и заяви, че европейското финансиране за България няма да бъде спряно.