Полицейски инспектор от Районното управление в Елена е задържан при акция на МВР. При претърсване на жилището му разследващите са открили пет гладкоцевни и нарезни огнестрелни оръжия, собственост на други хора, както и късо огнестрелно оръжие.

Снимка: МВР

Иззети са още над 300 патрона от различен калибър, около 1000 гилзи и близо 4 килограма барут. В дома са намерени и технически уреди и инструменти за изработване на боеприпаси и ремонт на огнестрелни оръжия.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването е за незаконно държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Снимка: МВР

Полицейският служител е задържан за срок до 24 часа.