Ударно гласуване и на трите бюджета за догодина на първо четене в парламента. До момента депутатите приеха план-сметката на Здравната каса и бюджета на НОИ. Припомняме, че гласуването се случва на фона на обявени санкции от Европейската комисия заради прекомерния дефицит.

Основният въпрос в разискванията беше има ли достатъчно пари за профилактика? Увеличението по това перо е около 25%, а за болничната помощ - около 9%. Но това, което изтъкват от опозицията, е, че сумарно отново парите за клинични пътеки доста надхвърлят тези за профилактичната помощ.

„Общо ръстът в процентно съотношение за извънболнична медицинска помощ е 29,5%. Логиката за повече превенция и профилактика с цел намаляване на бремето на болестта е неоспорима”, каза Катя Ивкова.

Но никой не ѝ повярва и дебатът тръгна в тази посока: „Пак ще чакаме хората да се разболеят, за да вземат болниците пари за хоспитализация от касата“.

„Виждаме, че отново парите за болниците са повече”, каза заяви Лъчезар Иванов от ГЕРБ.

„Да, виждаме първи стъпки, но дали те са достатъчни? Според нас, за съжаление, за поредна година не се предвиждат реформи или поне сериозни реформи”, каза Джевдет Чакъров от ДПС.

Друг проблем – пак нямало заложени пари за младите лекари, а само приказки, че такива ще има. И въпреки че увеличението на парите за профилактика е най-голямо, това всъщност нямало никакво значение.

„От тези нови 100 евро, които получаваме, 40 отиват в болниците, 25 отиват за лекарства. А за това, което се изтъкваше за профилактика, за личния лекар, за специалистите в извънболничната помощ и за изследвания, взети заедно, остават едва 14 евро. Системата пак казва на всеки един от нас: „Елате, когато се разболеете тежко и трябва да ви вкараме в болница“, вместо: „Идвайте навреме“, каза Александър Симидчиев от „Демократична България”.

„Министерството на здравеопазването и управляващите използват две, мекият начин да ги нарека е манипулации, точният начин да ги нарека е лъжи. Първата от тях е, че има приоритет върху превенцията и профилактиката”, каза Николай Денков от „Продължаваме промяната”.

Общото мнение, което се забелязва сред опозицията – бюджетът на Здравната каса просто е нефункционален.

„Всяка година от 5 години насам ние от „Възраждане“ виждаме едно и също нещо – един милиард лева повече е в касата и нищо различно”, каза Георги Георгиев от „Възраждане”.

От трите бюджета този на общественото осигуряване е най-консенсусен. Социалният министър посочи като голям плюс това, че дотациите от държавата към НОИ са по-малко от тези в бюджета за 2026 година.

„През 2027 г. приходите и получените трансфери в бюджета на ДОО достигат 16 милиарда и 527 милиона евро. Разходите ще бъдат в съпоставим размер. За пенсии са предвидени 14 милиарда и 668 милиона евро”, заяви Наталия Ефремова.

Но критики, че политиката на бюджетиране е сгрешена отново имаше. „Очаквахме промени, които да водят до по-справедливо разпределение на обществения ресурс. Точно такава посока не откриваме в предложения законопроект”, коментира Илиана Жекова от ГЕРБ.

Както и че увеличението на пенсиите по швейцарското правило ще дойде късно и няма да е достатъчно. „Увеличената сума ще се получава през втората половина на годината. Това е важно, защото човек плаща за лекарства, храна и отопление през всичките 12 месеца. За човек с ниска пенсия решаващо е колко са поскъпнали точно стоките и услугите”, каза Айтен Сабри от ДПС.

Опозицията поиска и 100% от майчинството да се получава, когато майките се върнат на работа. Нещо, което в бюджета не е записано на този етап.

„Минете през всичките години, когато сме предлагали тази мярка, и обяснете, че желание има, решение има. Няма 121 депутати в тази зала, които да натиснат копчето“, коментира лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев.

Стигна се дори и до пенсионната реформа с мултифондовата система към втория стълб, която влиза в сила от догодина. „Ще се продължава ли да си хвърлят едни 2 милиарда на частните пенсионни дружества, които явно с времето няма да могат да покрият дори инфлационните процеси в държавата“, коментира Георги Георгиев от „Възраждане”.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова добави при представянето на проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 г., който беше приет на първо гласуване от Народното събрание, че една от най-важните инвестиции в бъдещето на България е подкрепата за семействата с деца. По думите ѝ този бюджет осигурява подкрепа за тях, за пенсионерите и за хората, които временно са останали извън пазара на труда и стимулира работещите хора.

„Предлагаме обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст да се увеличи от 398,81 на 450 евро. Същият размер ще получават и бащите или осиновителите, които ползват отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Родителите, които се връщат на работа, без да използват докрай двугодишния период на отпуска, ще получават 75% от обезщетението, а не както досега 50%“, коментира министър Ефремова.

За хората, които временно са излезли от пазара на труда, е предвидено увеличаване на минималния и максималния размер на дневното обезщетение за безработица, с което се постига по-добра обвързаност между принос - права. „Целта на правителството не е да стимулира хората да разчитат дълго време на обезщетения, а да им помогне в преходния период към следващото работно място“, обясни Наталия Ефремова.

Тя отбеляза, че с увеличението на минималния и максималния осигурителен доход, както и на минималните осигурителни прагове по икономически дейности, които се вдигат средно с 6.4%, не само се увеличават приходите в осигурителната система. „Това създава предпоставки за по-високи осигурителни плащания на хората“, каза министърът.

Ефремова допълни, че стимулирането на работещите хора е един от най-важните принципи на бюджета. „Той стимулира изсветляването на доходите. Това се вижда и в данъчните облекчения, от които ще могат да се възползват хората, работещи на светло и деклариращи реалните си доходи“, заяви Ефремова.

Министърът обърна внимание и на подкрепата за пенсионерите. Бюджетът предвижда от 1 юли 2027 г. пенсиите за трудова дейност да бъдат осъвременени по т.нар. швейцарско правило. Очакваният ръст е между 7 и 8%, което е два пъти над прогнозната инфлация. За първи път по него се индексира и максималната пенсия. „На практика, през 2027 г. нито една група пенсионери няма да остане извън това увеличение. Трудът и осигурителният принос трябва да имат значение“, каза Ефремова.

Министър Ефремова беше категорична, че България няма друг път към развитие на стабилни и публични финанси, устойчив бюджет на държавното обществено осигуряване и адекватни пенсии и обезщетения, освен чрез по-висока добавена стойност на труда, доходи на светло и достойно заплащане. „Не можем да компенсираме структурните проблеми на осигурителната система единствено с трансфери от държавния бюджет. Трябва да разширяваме осигурителната база. Да създаваме повече качествени работни места. Да насърчаваме по-високата производителност“, отбеляза тя.