Личните данни на 1,2 милиона белгийски граждани са били откраднати, съобщиха местни медии, като се позоваха на дружества за киберсигурност. Уточнява се, че това е най-големият подобен пробив в страната, засечен досега, предава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Засегнати са жителите на 82 фламандски общини, а пробивът бил извършен с помощта на изкуствен интелект. Проверката показала, че действията са предприети от чужбина и са продължили от 6 до 15 ноември. За извършители се сочат хакери от групата Ghost Hunters („Ловци на духове”). Те не са проникнали в общински сървъри, а в незащитени мрежи на външен доставчик на услуги, използван от общините.

Откраднатата информация включва имена, адреси, дати на раждане, лични идентификационни номера, номера на лични карти, банкови сметки и пароли. Тези данни вече се разпространяват в интернет.

Атаката била насочена срещу 50 организации в Белгия, Франция и Швейцария. Сред тях са банки, застрахователи, технологични дружества и фирми за разплащания. Половината от целите на хакерите били в Белгия, уточняват медиите.