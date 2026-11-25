Във връзка с многократните нарушения на въздушното пространство от дронове в Европа австрийското правителство представи „Национална стратегия за защита в гражданския и военния сектор”. Министърът на вътрешните работи Герхард Карнер, федералният канцлер Кристиан Щокер и министърът на отбраната Клаудия Танер посочиха, че геополитическата обстановка е довела до значителни промени в нивото на заплаха за Австрия.

Като направи паралел с войната в Украйна, канцлерът Щокер заяви, че войната се е завърнала в Европа. „Това означава, че трябва да се подготвим за тези заплахи. Една от тях е опасността, която произтича от дроновете”, каза той.

„Ще бъдем толкова по-сигурни, колкото по-добре се подготвим. Не съществува само едно средство за противодействие”, заяви министърът на отбраната Танер. Според нея средствата за защита могат да варират в зависимост от конкретната опасност – от изтребителите „Юрофайтър” до системите с мрежи и електронните системи за противодействие на дронове.

В стратегията се посочва: „За да се оптимизират възможностите за противовъздушна отбрана, е необходимо цялостно усъвършенстване на системата за наблюдение на въздушното пространство, която досега е била предназначена предимно за противодействие на пилотирани летателни апарати при нарушения на въздушното пространство”.

В Министерството на вътрешните работи ще бъде създаден „Център за наблюдение и координация при инциденти с дронове”, а от 2027 г. ще бъдат въведени и две нови системи за противодействие на безпилотни летателни апарати. Операторите на критична инфраструктура ще получат възможност сами да свалят дронове при определени обстоятелства.

В рамките на плана за развитие на австрийските въоръжени сили „2032+” ще бъдат създадени възможности за противодействие на безпилотни летателни апарати в различни категории, преди всичко чрез разширяване на наземната противовъздушна отбрана.

С цел повишаване на националната устойчивост се предвижда засилване на сътрудничеството между бизнеса, научноизследователските институции и органите за сигурност. Предприятията, които управляват критична инфраструктура, като големите енергийни компании, ще получат възможност при наличие на съответна заплаха сами да противодействат на засечени от тях дронове, например чрез електронни средства за заглушаване или неутрализиране.

За тази цел е необходима промяна в Закона за далекосъобщенията. Министърът на труда и икономиката Волфганг Хатмансдорфер заяви, че в правителството вече се водят разговори по въпроса.

Държавният секретар Йорг Лайхтфрид, отговарящ за въпросите, свързани с конституционната защита и разузнавателната служба, заяви, че превенцията също е важна част от противодействието на дронове, затова е необходимо и участието на службите за защита на държавата.