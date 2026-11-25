Начало NOVA NEWS – новият информационен канал Обеден информационен блок на NOVA NEWS (25.11.2026) Начало Още от Nova Обеден информационен блок на NOVA NEWS (25.11.2026) Начало Новините на Нова – емисии Обеден информационен блок на NOVA NEWS (25.11.2026) Обеден информационен блок на NOVA NEWS (25.11.2026) Гледайте цялата емисия 25 ноември 2026, 14:55 Новините на NOVA (25.11.2026 - следобедна) Спортни новини (25.11.2026 - обедна) Новините на NOVA (25.11.2026 - обедна) Новините на NOVA (25.11.2026 - 9.00) Новините на NOVA (25.11.2026 - 8.00) Новините на NOVA (25.11.2026 - 7.00) Редактор: Ивета Костадинова Добави ни в предпочитани източници Още от Още от Nova Новините на NOVA (25.11.2026 - следобедна) 16:18 Обеден информационен блок на NOVA NEWS (25.11.2026) 14:55 Новините на NOVA (25.11.2026 - обедна) 12:36 Новините на NOVA (25.11.2026 - 9.00) 09:18 Новините на NOVA (25.11.2026 - 8.00) 08:25 Новините на NOVA (25.11.2026 - 7.00) 07:18 Новините на NOVA (25.11.2026 - 6.00) 06:15 Новините на NOVA (24.11.2026 - късна) вчера, 22:43 Новините на NOVA (24.11.2026 - централна) вчера, 20:10 Новините на NOVA (24.11.2026 - следобедна) вчера, 16:22 Обеден информационен блок на NOVA NEWS (24.11.2026) вчера, 14:06 ОЩЕ ОТ Още от Nova