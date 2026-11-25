Френските военноморски сили конфискуваха над 3,3 тона метамфетамин от танкер, плаващ без национален флаг в Тихия океан, съобщи френската армия.

Плавателният съд беше пресрещнат на 20 ноември след няколкоседмично наблюдение, пише „Евронюз“.

Операцията беше координирана от центровете за морска информация във Френска Полинезия и Нова Каледония в сътрудничество с други международни партньори.

Екип от френска фрегата се е качила на борда на танкера и пое контрола над него. Въздушна подкрепа беше осигурена от хеликоптер на фрегатата, френски военен самолет „Фалкон 50“ и морски патрулен самолет на Бреговата охрана на САЩ.