Акция на ГДБОП в Хасково, общински съветници и бизнесмени са отведени за разпит

По първоначални данни операцията е свързана с проекти за саниране на жилищни сгради

Специализирана операция на ГДБОП се провежда в Хасково. По информация на NOVA общински съветници и бизнесмени са отведени за разпит. От сутринта служители на МВР са в сградата на Общинския съвет в града.

Според информация на „Фокус“ девет общински съветници са задържани, а акцията е свързана с разследване на Европейската прокуратура по проекти за саниране на жилищни сгради. Към момента няма официална информация от МВР за предмета на разследването, броя на задържаните и евентуалните нарушения, за които се провежда операцията.