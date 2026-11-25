Румъния трябва да се присъедини към евентуално европейско решение за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи. Това заяви министърът-делегат по цифровизацията и изкуствения интелект Богдан Думитру в интервю за телевизия „Диджи 24“.

„Би било добре да вземем решение заедно с Европа. Там вече има законопроект и се водят дебати. Възрастовата граница, ако не греша, ще бъде 15 години“, заяви министърът.

Той определи въпроса като „изключително чувствителен“ и подчерта, че родителите трябва да имат важна роля при определянето на достъпа на децата до онлайн платформите.

Думитру настоя за по-ефективна проверка на възрастта на потребителите, тъй като в момента при регистрация обикновено е достатъчно човек сам да декларира на колко години е. Като възможно решение той посочи използването на електронни портфейли, позволяващи потвърждаване на възрастта, без да се предоставят всички лични данни.

Министърът коментира и отношенията между румънските власти и големите социални мрежи след анулираните избори през 2024 г., когато институциите се оплакаха от липса на съдействие от страна на платформите.

Той призна, че Европейският съюз има по-големи възможности за оказване на натиск върху технологичните компании, отколкото отделните държави членки.

Думитру съобщи, че се работи по проект за улесняване на достъпа на властите до информация от социалните мрежи, включително в реално време. „Ако разполагахме с тази информация в реално време и държавата имаше възможност да я обработва в реално време, може би нещата щяха да бъдат малко по-различни“, заяви той по повод изборите през 2024 г.

Министърът сравни борбата с дезинформацията чрез изкуствен интелект с „надпревара във въоръжаването“, при която всяко ново средство за противодействие води до разработването на нови технологии.

Той представи и идея за единна система, чрез която гражданите да подават сигнали за проблемно съдържание, без да използват отделните механизми на всяка платформа.

Думитру подчерта, че подобно решение няма да премахне напълно дезинформацията и е необходимо гражданите да бъдат обучавани да разпознават съмнителна информация.