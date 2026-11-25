Управителят на Българската народна банка Димитър Радев получи специалната награда AmChampion на Американската търговска камара в България (АТК) за изключителния си принос към подготовката за въвеждането на еврото и присъединяването на страната към еврозоната. Отличието беше връчено на 24 ноември 2026 г. в Sofia Event Center в рамките на традиционната благотворителна вечеря на Камарата по случай Деня на благодарността.

Наградата беше връчена от президента на АТК Томи Вер Елст. Преди това главният изпълнителен директор на организацията Иван Михайлов открои професионализма и последователността на управителя на БНБ през годините на подготовка за приемането на единната европейска валута. „Димитър Радев имаше ключова роля в подготовката на България за въвеждането на еврото. С тази награда изразяваме уважението си към неговия професионализъм и последователност през годините на подготовка. Присъединяването към еврозоната е успех за всички българи и ще продължим да оценяваме значението му и занапред. Димитър Радев има основна заслуга за този успех“, заяви Михайлов.

От своя страна управителят на БНБ подчерта значението на членството в еврозоната за устойчивостта на българската икономика в условията на глобална несигурност. „Приемам наградата от името на всички, които помогнаха на България да направи тази историческа стъпка. Присъединяването към еврозоната беше добре подготвено и напълно заслужено. Във времена на несигурност и глобално напрежение членството в еврозоната прави страната ни по-сигурна и по-малко уязвима към външни сътресения“, каза Радев.

Той благодари на Американската търговска камара и нейните членове за партньорството и приноса им към изграждането на международните делови отношения на България.

Отличия за приноса към бизнес общността

По време на церемонията специално признание получиха и компаниите „Асарел-Медет“, „Кока-Кола България“ и „Кока-Кола ХБК“, „ДПМ Металс“, „Главболгарстрой Холдинг“, „Мастъркард“ и „Филип Морис България“. Те бяха отличени за подкрепата си за отбелязването на 30-годишнината на Камарата през 2025 г.

АТК награди и най-активните си членове през изминалата година в три категории – малки и средни предприятия, корпоративни членове и големи корпорации.

Пред гостите на събитието Иван Михайлов подчерта ролята на Камарата като платформа за бизнес, идеи и икономически растеж, както и като конструктивен партньор и коректив на институциите. По думите му благодарение на знанията, усилията и контактите на своите членове организацията допринася за развитието на икономическите отношения между България и САЩ, като същевременно отстоява принципите на пазарната икономика, предприемачеството, върховенството на закона и прозрачността. „Тези награди са признание за това, но те са и вдъхновение за всички други наши членове“, заяви Михайлов.

Победителите и номинираните в отделните категории

► „Малки и средни предприятия“ – Адвокатска кантора „Джингов, Гугински, Кючюков и Величков“

В категорията, която обединява 160 компании, победител стана адвокатската кантора „Джингов, Гугински, Кючюков и Величков“, носител на отличието и през 2024 и 2025 г.

Сред останалите номинирани бяха Адвокатско дружество „Боянов & Ко“, „Ейч Ар Кансълтинг Партнърс“ – победител през 2020 и 2021 г. и компания с шест номинации, както и Syscom Engineering.

► „Корпоративни членове“ – „Мото-Пфое“

В тази категория, в която членуват 82 компании, отличието беше присъдено на „Мото-Пфое“. Сред номинираните бяха още фондация „Америка за България“, Healen – Integrated Healthcare и Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“, което спечели наградата през 2025 г.

► „Големи корпорации“ – IBM България

IBM България получи наградата в категорията, обединяваща 121 компании. За отличието се конкурираха още „ДПМ Металс“, EY България, ING Bank България и „Мерк, Шарп и Доум България“ (MSD Bulgaria).

Личности с принос към инвестиционния климат в България

От 2023 г. Американската търговска камара в България присъжда специални отличия и на личности със значим принос за подобряването на инвестиционния климат и бизнес средата, както и за утвърждаването на страната на международните пазари.

Първият носител на наградата е Митко Василев, дългогодишен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара. През 2024 г. отличието беше присъдено на Оливие Маркет за приноса му към развитието на Американската търговска камара в България и утвърждаването ѝ сред водещите бизнес асоциации в страната. По-рано през 2026 г. наградата AmChampion получи и Нанси Шилър, дългогодишен президент и главен изпълнителен директор на фондация „Америка за България“.

За наградите AmChampion

Инициативата AmChampion води началото си от 2019 г. и е част от програмата за предоставяне на допълнителни ползи за членовете на Американската търговска камара в България. Основната ѝ цел е да даде публично признание на компаниите, които през предходната година са проявили най-висока активност и ангажираност към дейността на организацията.

Победителите се определят въз основа на анализ на участието им в различните направления на работа на Камарата, при предварително установени критерии и достоверни данни.

Освен признание за приноса на отличените компании, наградите популяризират възможностите, които бизнес платформата на АТК предоставя за развитието на общността и българската икономика. Инициативата има за цел също да насърчи по-широкото участие на компаниите в дейността на организацията, да повиши нейната обществена разпознаваемост и удовлетвореността на членовете ѝ.