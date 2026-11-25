България има свръхдефицит от няколко години, той беше прикриван – умело или не – и сега се прояви. Очевидно новото правителство не искаше да продължи старата практика за бюджета на избутване на разходи напред и издърпване на приходи, които са за бъдещи периоди. Това каза председателят на АИКБ Васил Велев в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Той отбеляза, че за първото тримесечие сме били с дефицит от 7,6% - най-висок в Европейския съюз, а за миналата година сме били страната с най-бързо растящ дълг. Велев каза, че всичко това се отразява много лошо върху икономическата среда и индустрията, „защото това харчене на неизработени пари става чрез взимането на заеми и изливането им в нереформирани бюджетни системи”. Също така той коментира, че се наблюдава „несъразмерно увеличаване на и без това високите заплати в бюджетната сфера на и без това многото персонал”.

Велев каза, че пътят за ограничаване на бюджетните разходи, който от ЕК са посочили, трябва да се следва. Той припомни, че от АИКБ са предупреждавали, че може да се стигне до санкции от Комисията.

Велев изнесе следните данни:

- Българската индустрия расте само ценово, има свиване на производството с 8,8% съпоставено с 2016 г. Към септември тази година има нов спад от близо 9% на годишна база.

- С близо 70 000 души са намалели заетите в индустрията, а със 100 000 са се увеличили заетите в бюджетния сектор.

- Заетите до 30-годишна възраст за последните 10 години са намалели с 31%.

- Производителността на друга е увеличена с 28%, а възнагражденията, изчистени от инфлацията, са се увеличили със 88%.

Експертът отбеляза, че природният газ у нас е 10 по-скъп от САЩ.

Велев отбеляза, че редица компании са напуснали страната ни.

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