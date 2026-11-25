Една от всеки три жени в света е преживяла насилие поне веднъж в живота си. Зад статистиката стоят милиони съдби, а превенцията, образованието и разпознаването на ранните признаци на насилие са ключови за промяната. На Международния ден срещу насилието над жени в различни градове на България отново ще прозвучи призивът „Нито една повече“.

По неофициални данни най-малко 14 жени са загубили живота си при случаи на насилие в България през тази година. Темата за защитата на жертвите, промяната в законодателството и необходимостта от обществена нетърпимост към насилието отново е във фокуса на протестите и кампаниите.

„Нито една повече“ е призив, около който традиционно се събираме всяка година по повод тази дата. Но усилията за елиминиране на насилието и за превенция не са ограничени само до един ден. Разбира се, наказанията са важни, но целта ни е изобщо да изкореним насилието. То е систематично и се корени в разбиранията ни, в патриархалните норми, които сме усвоили като общество. За да се промени това статукво, трябва да се работи преди всичко чрез образование, информационни кампании и превенция“, коментира Рая Раева, директор „Комуникации и кампании“ в Българския фонд за жените в ефира на NOVA NEWS.

Сред исканията, които отново поставят на дневен ред участниците в протестите, е промяна в дефиницията за изнасилване в Наказателния кодекс. Според застъпниците за правата на жените законодателството трябва да поставя по-ясен акцент върху съгласието, а не върху това дали пострадалият е оказал физическа съпротива.

„Искаме да акцентираме точно върху значението на съгласието – че то е ключово, когато става въпрос за интимни сексуални отношения между двама души. Понякога в страха си, в ужаса си, човек не винаги може да се защити. Честа реакция е именно да замръзнеш, да не се съпротивляваш. Това не означава, че си съгласен с това, което ти се случва“, подчерта Раева.

Тя поясни, че насилието започва с поведение, което често приемаме за любов. По думите ѝ физическата агресия невинаги е първата проява на насилие във връзката. Контролът, изолацията, ревността, манипулацията и нарушаването на личните граници могат да бъдат ранни сигнали, които често се омаловажават или погрешно се тълкуват като прояви на любов.

Именно на тези признаци обръща внимание книгата „Заблуди в любовта“. В нея са събрани лични истории на жени, преживели различни форми на насилие, както и препоръки от специалисти и информация за местата, на които може да бъде потърсена подкрепа.

Четивото е насочено към младите момичета, които тепърва изграждат представите си за отношенията, личните граници и взаимното уважение. Според организаторите е важно още в ранна възраст да се говори открито за това кое поведение е приемливо и кога личните граници са нарушени.

„Вътре говорим точно за тези митове и заблуди – от типа на „той се закача с мен, значи ме харесва“ или „той много ме ревнува, но това означава, че много ме обича“. Чували сме подобни думи още от детството. Важно е младите момичета да знаят къде са границите им и че никой няма право да ги престъпва“, посочи Раева.

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