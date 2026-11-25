Гръцкото правителство стартира нова програма за подпомагане на гражданите с ниски доходи в навечерието на коледните празници. Около 180 000 души, получаващи минимален гарантиран доход, ще имат право на дигитални ваучери на стойност до 1000 евро.

За инициативата са предвидени общо 350 млн. евро, като част от финансирането е осигурено с европейски средства. Целта е да се облекчат разходите на най-уязвимите домакинства за храни и стоки от първа необходимост. Очаква се първите ваучери да бъдат предоставени до 14 декември. В началото на месеца ще заработи и специален регистър, чрез който търговците ще могат да кандидатстват за участие в програмата.

Гръцките власти предвиждат допълнителна финансова подкрепа за домакинствата през зимния сезон. Размерът на помощта за отопление варира между 130 и 1560 евро. По информация на телевизия „Скай“ броят на подадените заявления вече е достигнал 1 милион. Кандидатстването се извършва чрез специална електронна платформа, в която гражданите трябва да посочат вида на използваното отопление и местоположението на жилището си.

Одобрените кандидати ще получат първата част от финансовата помощ до 23 декември, непосредствено преди Коледа. Останалата сума трябва да бъде изплатена до 28 май 2027 г.