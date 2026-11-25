Европейската комисия предложи създаването на инвестиционен фонд на стойност 50 млрд. евро, който да осигурява капиталово финансиране на европейски технологични компании. Мярката е част от пакет от инициативи, насочени към насърчаване на европейските предприятия при обществените поръчки и превръщането на ЕС в световен лидер в областта на квантовите технологии до 2030 г., предаде "Ройтерс".

Проектът на Европейския закон за квантовите технологии (Quantum Act) има за цел да помогне на ЕС да намали зависимостта си от трети държави. В момента общността изостава от САЩ и Китай в развитието на изкуствения интелект, производството на чипове и облачните изчислителни услуги, предава БТА.

Предложението идва и на фона на нарастващите опасения, че американски компании могат да използват т.нар. аварийни прекъсвачи (kill switches), за да блокират работата на своите продукти на европейския пазар. Това засилва усилията на ЕС за разработване на собствени технологични продукти и услуги.

„Квантовите технологии ще определят бъдещето на индустрията, сигурността и иновациите и ще окажат дълбоко въздействие върху нашите общества. Европа трябва да ускори действията си още сега“, обяви в съобщение еврокомисарят по въпросите на технологичния суверенитет Хена Виркунен.

Проектозаконът предстои да бъде обсъден и съгласуван с държавите членки на ЕС и Европейския парламент през следващите месеци, преди да може да бъде приет.

Според Европейската комисия около една трета от световните компании в областта на квантовите технологии са базирани в Европейския съюз. Публичното финансиране на сектора в ЕС е достигнало 8,6 млрд. евро през миналата година. За сравнение, в САЩ то е възлизало на 5,3 млрд. евро, а в Китай – на 13,6 млрд. евро.

При частното финансиране на стартиращи компании в сектора обаче ЕС изостава значително. Инвестициите в такива предприятия в блока възлизат на 1,1 млрд. евро спрямо 7 млрд. евро в САЩ.

„Предвид потенциалното въздействие на квантовите технологии върху сигурността, стратегическите интереси на ЕС и технологичната му автономия е необходимо процедурите за възлагане на обществени поръчки да бъдат ограничени до продукти, системи и услуги, предоставяни от субекти под контрола на Брюксел“, се посочва в проектозакона.

В документа се уточнява, че в търговете ще могат да участват и компании от трети държави, с които Европейският съюз има съответни споразумения за реципрочен достъп до обществените поръчки.