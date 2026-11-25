По време на днешната си обща аудиенция във Ватикана папа Лъв XIV изрази съжаление относно разпространението на хибридни форми на водене на война и все по-нехуманния характер на конфликтите.

„Дигиталната революция променя природата на конфликтите. Видимите военни действия днес са съпроводени от хибридни форми на война: кибератаки, манипулиране на информацията, кампании за оказване на влияние и автоматизиране на стратегическите решения. Това, което е създадено за отбрана, може бързо да се превърне в средство за нападение, а границата между защитата и агресията все повече се размива“, заяви Светият отец.

„Конфликтите, които днес изглеждат все по-нехуманни и опустошителни, подклаждат омраза и несправедливост сред народите, като същевременно обезобразяват Божието творение и неговата красота“, допълни главата на Римокатолическата църква.