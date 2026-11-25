Близо 530 000 души от уязвимите групи ще получат нова целева помощ от 50 евро за коледните празници. За целта правителството одобри допълнителни разходи до 30 млн. евро по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2026 година.

Парите ще се изплащат от Агенцията за социално подпомагане.

По Закона за социално подпомагане право на коледната добавка имат:

Хората, които имат право на еднократни, месечни или целеви социални помощи или на помощи за отопление за този зимен сезон;

Семействата, които отглеждат деца с трайни увреждания;

Децата без право на наследствена пенсия от починал родител;

Децата в социални услуги, които получават месечни помощи;

Децата, настанени при роднини, близки или в приемни семейства;

Младежите между 18 и 21 години, напускащи резидентна грижа, които получават помощ за първоначални потребности;

Ветераните от войните, както и военноинвалидите и военнопострадалите, получаващи помощ от Агенцията за социално подпомагане.