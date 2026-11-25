Правителството одобри проект за промени в Наказателния кодекс, с които се разширява обхватът на престъпленията, свързани с трафика на хора, и се засилва защитата на жертвите.

Сред формите на експлоатация, обхванати от законодателството за борба с трафика, се предвижда да бъдат включени принудителният брак, сурогатното майчинство и незаконното осиновяване.

Промените предвиждат и наказание от 5 до 10 години затвор за създаването и разпространението на порнографски снимки или видеоматериали с участието на жертва на трафик. Законопроектът залага и по-строги мерки срещу имотните измами, извършвани чрез фалшиви пълномощни и неистински саморъчни завещания. Предвижда се и по-сериозен наказателноправен отговор при използването на манипулирано дигитално съдържание, известно като „дийпфейк“.

Целта на предложените изменения е да се осъвремени наказателното законодателство, да се осигури по-добра защита на жертвите на трафик и да се подобри противодействието на имотните измами.